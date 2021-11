V soukromí byl zpěvák, který v roce 1982 porazil Karla Gotta v tehdy prestižní anketě Zlatý slavík, velmi skromný. Miloval písně Beatles a Rolling Stones. Sám sebe zpěvák s přezdívkou Mekky charakterizoval jako introvertního umělce.

Samota či společnost?

„Nejtěžší asi, je, když má člověk zhodnotit sám sebe, podívat se do očí, říct si, co jsem to vlastně za chlapíka. Pokud mám turné, pak se neustále setkávám s lidmi. A když si mohu vybrat, tak nemohu říct, že nejraději se cítím být sám, ale spíše doma.“

„Určitě nejsem typ člověka, který se po týdnu či čtrnácti dnech vrátí po koncertech domů a neuvažuji o tom, že bych chtěl jít na nšjaký ples či společenskou zábavu. Doma se vždycky rád zklidním a dávám přednost osobním a rodinným záležitostem. Ale pokud koncertuji, účastním se autogramiád,takže si současně myslím, že společenský člověk jsem,“ uvedl před lety zpěvák.

Kouzlo poezie

Na adresu svých romantických písní Mekky Žbirka prohlásil: „Někdy si říkám, že kdybych se poezii věnoval daleko více, vůbec by mi to nebylo na škodu. Mezi kvalitní písní a dobrou poezií existuje krásné propojení Uvedu jeden příklad – Balda o polných vtákov. Nejdříve vznikla melodie. Ale pokud by jí Kamil Peteraj opatřil nějakým banálním textem, asi by vznikl „ šlágr“. Ale vzhledem k tomu, že textu dal jiný rozměr, posunul onu melodii do úplně jiné roviny.“