Ride The Lightning (1984)

Ride The Lightning (1984)Zdroj: Se svolením Megaforce Records

Kdo k hudbě Metalliky přistoupil až po vydání černého alba, pro toho bude nejspíš začátkem té skutečné Metalliky až deska Ride the Lightning. Konkrétně díky první nesmrtelné hymně, kterou kapela složila – For Whom the Bell Tolls. Otevírají ji temné zvony, následuje neskutečně silná melodie, kterou fanoušci Metalliky poznají mezi tisíci podobnými. Přidávají se hutné riffy, tam, kde by běžně začal již vokál, tam si Metallica vystřihne ještě další melodickou linku na sólovou kytaru… a pak další riffy. Hetfieldův vokál začíná diktovat až po dvou minutách (!). A pak přichází zlověstný refrén For Whom the Bell Tolls, tedy Komu zvoní hrana.

Metallica tu poprvé naznačuje svou hlavní sílu: schopnost těžká témata, tragédie a smutky zabalovat do kouzelných a atraktivních mellodií, aniž by ztrácela na hutnosti a brutalitě.

Do Prahy se vrací festival Prague Rocks. Po Ozzym přiveze Metallicu

Ostatně totéž platí hned pro následující hymnickou baladu Fade to Black, která od melodického vybrnkávání postupně roste v našláplou metalovou smršť.

Metallica na druhém albu přišla oproti debutu s razantně jiným zvukem, na němž se výrazně podepsala změna studia (kvartet nahrával v Dánsku). A přišel se sebejistou verzí metalu, která má potenciál oslovit masy. A o její sebejistotě vypovídá i to, že si na albu vystřihla téměř devítiminutovou instrumentálku The Call of Ktulu, na svou dobu neslýchaný experiment.