/FOTOGALERIE/ Kapela Mirai se chystá zopakovat úspěšné koncerty pro auta. Věří, že je to naposledy! V předpremiéře představí první singl z nového alba. V rámci turné se kapela v červnu představí také v Ostravě.

Kapela Mirai uspořádala první největší živý autokoncert v České Republice který se uskutečnil v Dolní Oblasti Vítkovic, 15. května 2020 v Ostravě. Organizátoři uvedli že celková kapacita 500 aut byla vyprodána. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Věříme, že tyhle koncerty jsou pro nás poslední, které pro auta odehrajeme. Ten formát je skvělý a v rámci všech současných omezení geniální, jak si zahrát naživo. Věříme, že v červenci se už uvidíme, jak jsme byli zvyklí. I proto chceme koncerty pro auto ještě jednou prožít. Je to nejspíš naposledy v životě, kdy něco takového organizujeme. Je s tím milionkrát více práce, ale stojí to vážně za to. Těžko se to popisuje, ale to propojení mezi námi a lidmi v autech prostě funguje a myslím, že zažít to aspoň jednou v životě za to stojí. Přijeďte, tahle rozlučku v autech se už opakovat nebude,” zve za celou kapelu Mirai Navrátil.