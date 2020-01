Třetí díl nové kriminálky České televize z Ostravy nabídne dva případy v jednom dni. Prvním je vražda ukrajinského dělníka, spíše poprava na ulici. Druhým je únos bohatého ostravského lichváře, který půjčuje peníze. Zmizel i se svou manželkou.

Ema Grodská (hraje Pavla Beretová) a její spolupracovníci si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek práce. Stopy po zavražděném Ukrajinci vedou k podivně pronajaté garáži. Stopy únosu odhalují hospodskou partičku, k níž lichvář patřil.

Třetí díl se odehrává podle skutečného případu, který se na Ostravsku odehrál. Filmaři si nastudovali dokumentaci z místa činu a při scéně exhumace těl zavražděných se jí řídili. „Z tohoto konkretního případu si tvůrci ponechali motiv pachatelů a místo činu. Příběhy dalších postav, především obětí jsou smyšlené,“ podotkl producent Místa zločinu Ostrava Martin Froyda.

UNIKÁTNÍ ZBRAŇ

Zmíněná pouliční poprava je v seriálu provedená unikátní zbraní Schouboe s dřevěným nábojem. „Je to název dánského výrobce zbraní, takže se dohledával konkrétní typ, o kterém je ve scénáři řeč: ráže a dřevěné projektily. Bylo jej vyrobeno jen asi 500 kusů, takže je nesehnatelný, nevypůjčitelný, a protože je sběratelskou raritou, tak i nekoupitelný a neexistuje k němu dokumentace,“ řekl Deníku režisér Dan Wlodarczyk s tím, že rekvizitáři museli nechat vyrobit dokonalou kopii. „Fakt se jim povedla. Dokud jsem ji nevzal do ruky, měl jsem za to, že je to originál.“

BOURAČKA NAPOPRVÉ

Nejsložitější akcí dílu je bouračka, která se točila podle skutečných událostí u Ostravy. „Jeli jsme na tři kamery, ale jenom s jedním autem – na víc nejsou nikdy peníze –, takže se ta jízda několikrát natáčela nanečisto, než jsme mohli spustit kolizi s náklaďákem naostro,“ poznamenal režisér s tím, že při pádu auta na střechu vždy nejvíce trne o zdraví kaskadéra.

Jeho služeb ale filmaři nevyužili na sto procent. Do stejné role se v další scéně vžil herec Karel Dobrý. „Potěšil mě. Když mu řeknete: ‚Karle, skoč z toho okna, bude to hezký záběr‘, tak on jde a skočí. Stejně jako kaskadér – a stejně jako Belmondo,“ směje se Wlodarczyk, podle něhož pád z výšky dvou a půl metru není žádná legrace ani pro cvičeného kaskadéra.

ZABALENI, ZAHRABÁNI

Naopak psychicky nejnáročnější byla scéna, při níž jsou v garáži nalezena dvě mrtvá těla. „Nejprve bylo třeba vykopat jámu uprostřed garáže. Pak byli do igelitu zabaleni herci, kteří si lehli na dno tohoto ‚hrobu‘ a museli být z větší části zasypáni. Přitom když na vašem těle leží byť jen nepatrné množství zeminy, působí vše velice skličujícím dojmem,“ uvedl producent Froyda s tím, že přesně tak se herci cítili. „Sáhli si na psychické dno.“

Při natáčení dílu, který bude odvysílán dnes od 20 hodin na ČT1, filmaři použili také vodu chrlící „dešťostroje“ a další těžkou techniku.

Snímky z natáčení:

K TÉMATU

Zajímavosti o natáčení

* 117 natáčecích dnů

* na seriálu se vystřídalo více než 100 herců

* spolupracovalo se s kriminální policí v Ostravě

* jeden díl se natáčel v rámci hudebního festivalu Colours of Ostrava

* točilo se v Ostravě, a to jak v lokacích městských, tak i průmyslových, dále pak v lázních Čeladná, lázních Karlova Studánka a mnoho motivů se natáčelo v Praze a okolí, zejména na Kladensku

* natáčelo se i v zahraničí - v česko/polském Těšíně a ve městě Tunis v Tunisku

Jednotlivé díly jsou inspirovány případy, které policie vyšetřovala na Ostravsku v průběhu několika uplynulých let.