Dokumentární snímek Zapomenutá generace z dílny talentovaných žáků ZŠ Englišova z Opavy doputoval až na prestižním světovém filmovém festivalu Childrens International Film Festival of Wales. Spolu s tvůrci si z něj odvezl ceny za nejlepší dokumentární film a za nejlepší scénář.

Malí opavští filmaři si účast na festivalu i sošky dokonale užili. Se souhlasem ZŠ Englišova | Foto: se souhlasem ZŠ Englišova

Zmíněný filmový festival představil filmy vytvořené mládeží a profesionály v oblasti animace, hraného filmu i dokumentu. Opavskou školu na něm zastupovali žáci Ondřej Mik, Robert Gilík, Lukáš Vaida a Michal Matula pod vedením mediálního lektora Drahomíra Streita. Festival má ve světě velký zvuk a do letošního ročníku se přihlásilo přes pět tisíc snímků z Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky. Do užšího finále vybrala porota sedmdesát snímků, které se promítaly tři festivalové dny v několika projekčních sálech. Vrcholem této prestižní akce byl slavnostní Galavečer ve městě Tredegar v Bedwellty House, spojený s udílením cen Red Carpet nejlepším filmům.

„Letošní ročník byl pro naše porotce neuvěřitelně těžký. Museli vybírat definitivní vítěze a to byl hodně těžký oříšek k rozlousknutí, takže konečné volby byly neuvěřitelně těsné,“ řekl na Galavečeru ředitel festivalu Kevin Phillips. Slavnostní udílení cen bylo opět beznadějně vyprodané a filmaři z celého světa přicestovali, aby se ho zúčastnili. Česko reprezentovaly na festivalu dva snímky. Jedním z nich byla opavská Zapomenutá generace, který za sebou nechal druhý český snímek, dětský film Tajemství staré bambitky 2 . Ten byl nominovaný ve třech kategoriích, ale ani jednu z nich v zisk zlaté sošky neproměnil, opavská Zapomenutá generace byla nominovaná ve čtyřech kategoriích a dvě proměnila ve zlaté sošky.

Nejcennějším festivalovým úlovkem Zapomenuté generace bylo její vítězství v absolutním pořadí kategorie o nejlepší dokument Best documentary, který hodnotil všechny snímky napříč všemi věkovými kategoriemi až po profesionály. „Vítězství mladých opavských filmařů v této kategorii bylo plně zasloužené. Snímek obsahoval všechno, co dokument obsahovat má, měl vysokou kvalitu a výbornou vypovídací hodnotu,“ konstatoval při udílení cen spoluředitel festivalu Alan Terrell.

Druhou zlatou sošku za nejlepší scénář v kategorii tvůrců od 7 do 12 let převzali opavští „třeťáci“ z rukou ředitele festivalu Kevina Phillipse a Jaye Sweeneyho. Do třetice všeho dobrého vzbudilo jejich dílko velký zájem přítomných odborníků i oceněných filmařů. Výsledkem bylo pozvání na filmování do kalifornského San Francisca. „Jejich film mě nejenom silně zaujal, ale doslova chytil za srdce. Děti byly úžasné a podařilo se jim něco výjimečného. S takovou partou bych klidně natočila společný film,“ nešetřila chválou americká režisérka Christina Stroeh, která za svůj film Queen Bea dostala na festivalu tři zlaté sošky a hlavní cenu za nejlepší hraný film.

Filmový dokument Zapomenutá generace vznikl ve školním mediálním kroužku pod vedením Drahomíra Streita. Devatenáct žáků třetích tříd z opavské „Englišky“ v něm zachytilo tři školní roky, ovlivněné covidovou pandemií, očima dětí.

Jeho natáčení se zpracováním trvalo celý rok, který za to ale stál. Snímek nejdříve zabodoval na filmovém festivalu dětí a mládeže Pražský filmový kufr. V konkurenci 197 filmů z celé republiky, hodnocených odbornou porotou v čele s režisérem Karlem Smyczkem, dostal Diváckou cenu a navíc se ocitl mezi dvěma snímky, nominovanými ve své kategorii na hlavní cenu. V krajském kole celostátní soutěže základních škol v technických dovednostech Objektiv 2022 získal v kategorii krátký film hlavní cenu a v republikovém finále čestné uznání, což bylo v dané kategorii to nejvyšší ocenění. Mezi odborníky vzbudil zaslouženou pozornost a v anglické verzi byl zařazený na mezinárodní festival dětí a mládeže.

„Bylo úžasné sledovat, jak tyto mladičké kluky a holky filmování bavilo. Neustále se snažili něco vylepšovat a natáčeli nové a nové scény. Natočeného materiálu jsme měli zhruba na dvě hodiny a tím byl výběr záběrů, střih a konečná podoba velmi náročné. Tvorba a úspěch naší filmové skupiny by rozhodně nebyl možný bez velké podpory vedení školy v čele s ředitelem Janem Škrabalem a patří i opavskému magistrátu, který mladé filmaře pro cestu na festival do Walesu finančně podpořil,“ dodává právem potěšený Drahomír Streit.