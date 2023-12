Světový úspěch mladých filmařů ze ZŠ Englišova v Opavě vzbuzuje obdiv a sklízí uznání v celém Česku.

Mladí opavští filmaři s ministrem školství Mikulášem Bekem. | Foto: Drahomír Streit

Jejich oceňovaný dokument Zapomenutá generace, který uspěl na čtyřech tuzemských a i třech mezinárodních filmových festivalech, zaujal nejenom média, ale i politické představitele města, kraje a republiky.

Úspěšné tvůrce přijali s blahopřáním opavský primátor Tomáš Navrátil, hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, ministr školství Mikuláš Bek i senátoři. Minulý týden si talentovaní žáci opavské školy užili chvíle slávy. Ve středu je přijel do školy pozdravit hejtman a ve čtvrtek odjeli mladičcí filmaři do Prahy, kde byli pozváni do Senátu na setkání s ministrem školství. Opavské děti se svým školním doprovodem se usadily na čestných místech horní komory Parlamentu, aby mohly sledovat projev prezidenta Petra Pavla i dalších politiků.

Pak přijal dětské filmaře v senátním salónku ministr školství Mikuláš Bek. Bahopřál jim k úspěchu, kterým zviditelnili svou školu, kraj i celou republiku. Zajímal se o jejich film Zapomenutá generace a ocenil jejich tvůrčí práci.

Tím však návštěva Senátu neskončila. Přijal je také senátor Herbert Pavera, který v horní komoře zastupuje oblast Opavsko – Hlučínsko – Vítkovsko. Skupinu z Englišky provedl všemi senátními prostorami, přiblížil jim historii místa a představil je kolegům. Nakonec delegaci z Opavy pozval ještě do restaurace Senátu na společný oběd. Možnost obědvat s předsedou Senátu a dalšími přítomnými politiky byl pro kluky a holky nový zážitek. Není divu, že se výlet do adventní Prahy stal pro „partu z Englišky“ událostí, na kterou jen tak nezapomenou.