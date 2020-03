Nápad vznikl díky originalitě fanoušků, kteří sami na facebookový profil kapely sdíleli své vlastnoručně vyrobené kousky.

„Fanoušci si to vlastně rozhodli sami. Spontánně jsem kontaktoval několik výrobců a grafika, všichni měli chuť do toho jít, a v podstatě za jeden večer jsme měli připravený návrh a druhý den už první prototypy. Když jsme nasdíleli návrh designu na našem kapelním facebookovém profilu, strhla se neuvěřitelná lavina zájmu. Fanoušci nás doslova bombardovali žádostmi, kde se roušky dají koupit. Teď uděláme vše pro to, aby se naše textilní roušky dostaly co nejrychleji mezi lidi,“ popisuje frontman kapely Doga Izzi.

Roušky nebudou sice z klasického zdravotního materiálu a budou spíše módní stylovou záležitostí, nicméně fanoušci se již nyní nemohou dočkat. Pro ty, kteří jsou zvyklí na šátek místo roušky, má kapela také dobrou zprávu, protože vyrobí i ty.

„Pro nás je to teď hodně složitá doba a jakékoli společné nadšení s fanoušky je nesmírně motivující a povzbuzující. Třeba taková věc přiměje lidi, aby roušky poctivě nosili kdykoli se vydají ven a ochránili sebe a své blízké před možnou nákazou. Fanoušci nám vzkazují, že až tohle všechno bude za námi, tak si Doga roušky vezmou i na koncerty. Pokud na to dojde, budou to hodně silné momenty,“ přiznává Izzi, který se navíc rozhodl, že část výtěžku z prodaných roušek kapela věnuje těm, kteří to potřebují nejvíce.

„Rád bych, aby dar dostal někdo z našeho kraje. Není to podmínkou, ale spíše mým přáním. Protože vše s rouškami vznikalo dost narychlo a improvizovaně, tak jsme to ještě přesně neurčili. Určitě si nechám poradit i od fanoušků, kteří nám už teď posílají tipy, komu bychom mohli finančně pomoci," upřesňuje frontman. Nejvíce kapela prozatím uvažovala nad pomocí seniorům, lidem s dýchacími problémy nebo onkologicky nemocným dětem.

Pusťe si klip kapely Doga Beskydy

Doga měla 27. března startovat turné s názvem Best Of Rock Ride Tour 2020.

To se prozatím samozřejmě neuskuteční a kapela byla nucena nejen některé koncerty přeložit, ale i zcela zrušit. To postihlo například dnes od světa odříznutou obec Litovel, kde měla Doga vystoupit 24. dubna.

„Musíme být všichni silní. Jsme v tom společně a jedině společně to můžeme překonat. Od začátku nabádáme lidi, ať roušky nosí. Dobře si uvědomujeme, jaké je riziko nákazy a určitě není na místě něco podceňovat. Třeba bude fanoušky nošení Doga roušek opravdu bavit. Těším se na jejich fotky,“ dodává na závěr Izzi a věří, že fanouškovská základna Dogy je natolik silná, že přečká i toto nevlídné období.