Nabídka obsahuje performance Globala Genocide, Michaely Rožnovské a Nikoly Rácové i projekci artového muzikálu polské hudebnice, performerky a aktivistky Siksy, nazvaného Stabat Mater Dolorosa.

Hudební část nabídne harsh noise – power electronics Dimmacherus, Best before end naivní breakcore bez glutamátu, zato přesolený a experimental/performance/rap To je Hrůza.

Část prostoru bude věnovaná instalaci umělecké skupiny Hejno ve složení Jan Bražina, Adam Hejduk a Matěj Jindrák. Vstup je pro zájemce dobrovolný.