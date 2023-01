Letos se do opavského divadla vrátil jako hostující režisér hry Hraběnka, která měla premiéru 15. ledna. „Slezské divadlo mělo pro můj další život zásadní význam. Navštěvoval jsem ho na studentské předplatné a to ve mně nastartovalo okouzlení opavským divadlem. Byl jsem v něm nejenom jako divák, ale též jsem si zastatoval v Nezvalově Manon Lescaut. Tenkrát mě ani ve snu nenapadlo, že v něm jednou povedu činoherní soubor,“ vzpomíná absolvent pražské DAMU Václav Klemens.

Při uvádění Manon Lescaut ho svou bezprostředností zaujala mladičká Hana Vaňková a teď se s ní v Hraběnce setkává znovu jako s vyzrálou představitelkou titulní postavy.

„Pro funkci šéfa činohry mě tenkrát oslovil tehdejší ředitel Jiří Měřínský a byla to nabídka z kategorie těch, které se neodmítají. Přivedl jsem do opavského souboru řadu herců, namátkou Kateřinu Volnou, Jakuba Stránského nebo Otu Prajznera. Rád si vzpomenu třeba na Sen noci svatojánské, Peera Gynta nebo Krysaře. U zmíněného Krysaře účinkující herci při závěrečné scéně, kdy Krysař vyvádí občany města Hameln do propasti, padají z jeviště do orchestřiště. Doslova mne fascinovalo, jak ochotně spolupracovali i herci s větším počtem věkových křížků - Drahoš Ožana nebo Emanuel Křenek. Šli do toho přímo s elánem,“ vzpomíná bývalý šéf opavské činohry, současný umělecký šéf Divadla loutek a pedagog ostravské Janáčkovy konzervatoře v oboru herectví Václav Klemens na dobu svého opavského působení.

Tvořil tehdy ideální dvojici s dramaturgem Ladislavem Slívou a výsledkem jejich úzké spolupráce byly velmi zdařilé inscenace. Pro režii Hraběnky ho oslovil současný šéf činohry Jiří Seydler a přemlouvat ho nemusel.

„Ta hra je moc hezky napsaná a určitě opavské publikum osloví. Navíc mi umožňuje chvilkový návrat do Slezského divadla, ve kterém se mi vracejí příjemné vzpomínky. Cítím se v něm jako v důvěrně známém pokojíčku,“ dodává Václav Klemens. (jih)