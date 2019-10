Říká se o ní, že už dvakrát změnila Ostravu. Nejprve díky festivalu Colours of Ostrava z černé na barevnou, poté na místo otevřené diskusi, svobodě slova a vizionářským názorům. To na diskusním fóru Meltingpot, který je známého festivalu součástí.

V talkshow porovnávající dobu před listopadem 1989 s dneškem Holušová přiznává, že nutkání jít společnosti příkladem svým názorem měla už dávno před sametovou revolucí. Tu na bíloveckém gymnáziu, kde tehdy učila, v podstatě odstartovala.

„Kdyby nepřišel listopad, tak by mě ze školy vyhodili. Revoluci jsem odstartovala asi o měsíc a půl dřív. Když jsem jednou přišla do školy, věděla jsem, že už si dál nedokážu vymýšlet. Že potřebuji říct, jak to doopravdy cítím a že potřebuji dějiny prezentovat takové, jaké byly,“ říká někdejší profesorka historie a literatury, která před studenty nazvala Klementa Gottwalda masovým vrahem.

„Nikoho jsem nešetřila. Hovořila jsem také o okupaci v osmašedesátém,“ vzpomíná Holušová a v talkshow také prozrazuje, jak si poradila s razií StB.

Největší předností současné Ostravy a jejích obyvatel je podle Holušové silný patriotismus a atmosféra, která se přenáší na „její“ festival a jež není běžná ani v Americe.

Diváci se také dozvědí, proč na festivalu neodmítá sponzoring firem, které část populace odsuzuje, jak srovnává současnou žurnalistiku se světem instagramu nebo jak reaguje na názory, že by se Colours of Ostrava měl přestěhovat do Prahy.

„Zbožňuji lidi, kteří tady žijí, protože jsou upřímní, pracovití a otevření,“ tvrdí na straně jedné, na druhé pak dodává: „Po revoluci se doba neuvěřitelně zrychlila, lidé se od sebe vzdálili a nemají na sebe čas. To je možná důvod, proč by někteří lidé ty staré zapšklé časy chtěli zpět,“ nebojí se Holušová jít v myšlenkách na tenký led tak, jako to ostatně dělala celý svůj život.

Dvacetiminutovou talk-show se Zlatou Holušovou si můžete poslechnout zde:

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?

Stejně jako v minulých letech u 70. výročí konce druhé světové války či třeba 750. výročí první písemné zmínky o městě, nechce vedení Ostravy nechat zapadnout ani další významný milník v naší historii 30 let od sametové revoluce. Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.



