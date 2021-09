Začátek projekce je v 15 hodin, 30 minut před zahájením bude opět pro děti nachystán zábavný program. A pro každého dětského diváka je připraven i dárek!

A my pro vás máme připraveno RODINNÉ VSTUPNÉ. Stačí mít štěstí v naší soutěži.

BLESKOVÁ SOUTĚŽ DENÍKU

Stačí, když nám do zítřka - do pátku 24. září 2021 do 14. hodiny - na e-mail veronika.konigova@denik.cz prozradíte:



Jaké zvířátko je nejvíce oblíbené u vás doma?



Už se těšíme se na vaše odpovědi. Nezapomeňte připojit i své jméno a telefonní číslo. Výherce budeme kontaktovat ještě ten den - v pátek do 17. hodiny.

A tady malá "ochutnávka", co vás čeká, pokud se na vás usměje štěstí:

K TÉMATU

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek - vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak, než si malá myška představovala - VÍCE ZDE.

