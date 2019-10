Opavská klubová noc FreiPlatz oživuje centrum města už pět let a představuje aktuální jména nejen tuzemské hudební scény. „FreiPlatz samotný vznikl tak, že když se nám narodil syn, nemohli jsme najednou chodit na koncerty a za zábavou. Rozhodli jsme se tedy přitáhnout si všechnu tu zábavu do Gottfrei, kde bydlíme.

Postupem času se festival začal víc a víc rozrůstat do větších měřítek a stala se z něj strategická akce. Lidé chodí na FreiPlatz nejen kvůli kvalitní hudbě a zábavě, ale i kvůli skvělé atmosféře. A taky se jen tak potkat s ostatními a užít si to. Vybíráme kapely a interprety, kteří jsou nejlepší na české i zahraniční scéně,“ vysvětlili hlavní myšlenku festivalu Martina a Václav Minaříkovi, kteří tento unikatní projekt založili.

Během večera, noci i brzkého rána se v galerii Gottfrei představilo hned několik umělců. Mezi nimi dvojice opavských rodáků Killiekrankie, indie kapela a majitelé ceny Anděl Please The Trees, The Complication, fake Bear, Brains for sale nebo KHOIBA.

„Freiplatz je malý festival a bohužel jsme se momentálně dostali do situace, kdy nevíme, jak to s ním bude dál. Zatím to neuzavírame definitivně. Rádi bychom v tom pokračovali, ale potřebujeme si dát z více důvodů pauzu. Za FreiPlatzem nestojíme jen my dva, ale i Tomáš Feik a spoustu dalších. Organizace zabere spoustu času, navíc nám chybí finanční prostředky a větší podpora ze strany města. Nejsme nadšení z toho, jak to dopadlo, ale uvidíme. Nechceme to vzdát. Další FreiPlatz bude, jen nedokážeme říct kdy,“ uzavřel Václav Minařík.

Cílem festivalu je rehabilitace opavské klubové scény a rozšíření jejího povědomí mezi širší veřejnost. Nabízí pestrou paletu hudebních programů v podobě koncertů, poslechových a tanečních večírků. Během festivalu se představí řada českých i zahraničních umělců a interpretů v opavských hudebních klubech, barech, kavárnách, galeriích a veřejném prostoru.

Aneta Macolová