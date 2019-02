Jedinečný vánoční dárek připravil všem svým fanouškům zpěvák Jaromír Nohavica.

Jeho středeční koncert v ostravském klubu Heligonka v doprovodu dlouholetého spoluhráče na akordeon a klavír Roberta Kuśmierského si budou moci premiérově poslechnout i ti, kteří se nedostali k lístkům. A to prostřednictvím oficiálních stránek www.nohavica.cz.

„Zdravím a zvu vás všechny do Heligonky, tuto středu od 19 hodin. Stačí si kliknout na www.nohavica.cz a otevřít on-line koncert. Dvě hodiny vám budeme hrát a zpívat, do celého světa. Těšíme se na vás. A kdyby vám to náhodou tentokrát nevyšlo, tak někdy příště a hezké Vánoce,“ vzkázal svým fanouškům v audiopozvánce Jaromír Nohavica.

„Poprvé v historii klubu, který úspěšně funguje čtvrtým rokem, jsme se rozhodli k tomuto kroku,“ dodal produkční a dramaturg Heligonky Pavel Giertl.