Jsou to příběhy o lidské touze, houževnatosti a fůře dřiny. „Vyprávíme o památkách, které vstaly z popela díky aktivitě konkrétních lidí. Neděláme rozdíl mezi záchranou hradu nebo zámku a božích muk. Poselstvím pořadu je, že donkichotství má smysl a že každý z nás může něco malého i velkého dokázat,“ představuje Krásné živé památky dramaturg Josef Albrecht.

Za zachráněnými pamětihodnostmi se vypravíme s hercem Miroslavem Vladykou, který provázel už oblíbenou dokumentární sérií Klenoty naší krajiny.

„Cyklus Krásné živé památky představí nejen místa a objekty, ale zároveň odhalí ty, kteří stojí za znovuzrozením památek. Jsem z nich nadšený. Jsem nadšený z toho, že jich je hodně a že do svých projektů vkládají tolik energie, píle, radosti, houževnatosti a víry. Setkání s nimi pokaždé vnímám jako cosi nadstandardního. Takže mě nesmírně těší je poznat. Nezištně dělají něco až skoro nepochopitelného, ale co má ohromný smysl a význam pro nás všechny, příští generace i současníky. Věřím, že je diváci ocení, že je napadne je podpořit nebo se chytí za nos a s chutí se pustí do podobných projektů. Bylo by bezvadné, kdyby tahle pozitivní energie u nás narůstala geometrickou řadou a šířila se dál,“ říká herec.

Co díl, to čtyři až šest osudů člověk-památka. Cyklus postupuje celým Českem a má rámec cestopisu. Oslovit diváka u televize mu nestačí, vyzývá k jedno či dvoudenním výletům. Většina míst je běžně přístupných, vysvětluje dramaturg pořadu.

„Můžete je navštívit, prohlédnout si je, osahat. Jsou to živé památky. V těch ostatních majitelé žijí, ale i tam lze zazvonit nebo předem zavolat a domluvit si návštěvu. Mezi památkami, které představujeme v jednotlivých dílech, je logická návaznost. Cestu od jedné ke druhé ještě prokládáme několika turistickými cíli a zajímavostmi.“

První díl, věnovaný východu Čech, měl premiéru dnes ráno na Dvojce. Jeho reprízu uvede druhý program České televize zítra (v neděli 8. září) od 18.55.

Jana Fabianová