Opava - Statutární město Opava ve spolupráci s Opavským kulturním centrem, Knihovnou Petra Bezruče a s výtvarným oborem Základní umělecké školy v Opavě vyhlásilo 1. ledna 2008 literární a výtvarnou soutěž pod názvem Ocenu primátora. Téma, které účastníci soutěže musí výtvarně či literárně ztvárnit, zní: Bílá Opava – to pravé místo pro život.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Anna Sotolářová

Jednotlivé práce by měly vyjadřovat autorův pohled na současné změny v životech obyvatel Opavy, s důrazem na mezilidské vztahy a životní prostředí. Uzávěrka celé soutěže bude 27. června 2008. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen jsou pak naplánovány na 14. října 2008, kdy se rovněž uskuteční vernisáž všech výtvarných prací a také autorské čtení prací literárních. Vše se odehraje v příjemném prostředí kostela sv. Václava. Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do dvaceti šesti let žijící nebo studující v Opavě. Buď jako jednotlivci nebo v rámci své školy.

Práce účastníků soutěže ohodnotí porota, rozdělená na část výtvarnou a literární a složená z odborných pedagogů, výtvarníků, literátů i představitelů města. Soutěžící budou rozděleni do kategorií podle věku. Přičemž každá z nich bude hodnocena samostatně. Díla výtvarné části jsou formátově i technicky neomezena.

V rámci části literární bude poezie a próza ohodnocena zvlášť. Každá zúčastněná práce musí být označena číslem kategorie, jménem a příjmením, datem narození, věkem, adresou bydliště, názvem školy, třídou, e-mailovou adresou a textem Soutěž Ocenu primátora. Výtvarná díla lze odevzdat na Základní umělecké škole v Opavě na Solné ulici číslo 8. Literární práce pak v Knihovně Petra Bezruče a v jejích dalších opavských pobočkách.