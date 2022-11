Ta zůstává u operních příznivců velkým pojmem. Pěvkyně oslaví 5. listopadu 65 let, ze kterých čtyřicet strávila na prknech Slezského divadla. „Byly to roky krásné i těžké, tak už to chodí. Ráda vzpomínám i na své kolegy – Helenku Klaškovou, Zdeňka Jágra, Vladimíra Němce, Václava Paclíka, Jiřího Čepa, Petra Murcka nebo Evu Klečkovou i na ovzduší, které tehdy panovalo. Ansámbl byl celistvý a nepotřeboval hosty. Repertoár umožňoval profesní start nastupující pěvecké generaci a mnozí se vypracovali na členy renomovaných operních scén. V souborech vládla přátelská atmosféra, ve které se velmi dobře pracovalo. Poslední dobou se situace podstatně změnila a nedá se říci, že k lepšímu,“ konstatuje s nadhledem Olga Procházková.