Nezapomenutelné zážitky pro fanoušky tvrdšího zvuku. To slibuje v pořadí desátý ročník festivalu Holba Rock na grilu. Festival se už zabydlel na letišti v městské části Kylešovice. Návštěvníci se mohou těšit na rockové kapely z domácí scény, lineup je podle pořadatelů možná jedním z nejpropracovanějších v historii.

Holba Rock na grilu 2021. | Foto: Deník/Petr Widenka

Pátek 21. a sobota 22. července, dva dny rockové smrště, která rozburácí letiště v Kylešovicích. Na pódiu se představí Tři sestry, Aleš Brichta Project, Traktor, Alice, Morčata na útěku, Vltava, Insania, Bohemian metal rhapsody, Černá, Baby secondhand, Severed1, Hanz´s fuckers, Walkmanz, Gate crasher, Loretta a Adobre!.

Holba rock na grilu, v Opavě to dva dny vřelo, bavily se davy, najdete se?

„Desátý ročník Holba Rock na grilu slibuje nezapomenutelné zážitky pro fanoušky tvrdšího zvuku. Festival nabídne bohatý hudební program, doprovodné akce, pestré občerstvení a příjemnou festivalovou atmosféru. Nechybí tradiční gastro zóna, kde si návštěvníci budou moci pochutnat na kvalitním jídle a osvěžujících nápojích. Vstupenky z prvních dvou vln on-line předprodeje byly vyprodány pouhých pár týdnů po spuštění. Aktuálně je možné zakoupit vstupenky z třetí vlny za stále výhodnou cenu 799 korun za oba dny,“ říká mluvčí festivalu David Koráb s tím, že předprodej běží na webu www.holbarocknagrilu.cz. Vstupenky pak budou k dostání i přímo na místě na jeden den za 799 korun, 899 korun na oba dny.

OBRAZEM: Kylešovicemi se prohnala pořádná rocková smršť

I letos bude na festival a z něj jezdit kyvadlová autobusová doprava, a to z nádraží Opava východ přímo na letiště do Kylešovic. Bude ve spolupráci s Městským dopravním podnikem Opava. V pátek pojedou autobusy z nádraží na letiště co půl hodiny od 14 do 20 hodin. V sobotu od 11 do 20 hodin. Zpátky z letiště do Opavy budu odjezdy v pátek i sobotu od 21 hodin do 1.30 hodin, opět v půlhodinových intervalech.

Stanové městečko opět vyroste v zahradě restaurace U Chovatelů, druhé na ploše letiště hned u festivalového areálu.