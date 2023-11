Před nedělní premiérou opery Nabucco bylo slavnostní vyhlášení držitele tradiční ceny Slezského divadla, tentokrát z oblasti opery a získala ji dlouholetá sbormistryně Kremena Pešaková.

Kremena Pešaková získala cenu Opavské Thálie. | Foto: se svolením Slezského divadla Opava

Rodačku z bulharského města Veliko Tarnovo objevil před třiatřiceti lety šéf opery Slezského divadla Oldřich Bohuňovský a po úspěšně zvládnutém konkurzu zamířila do Opavy jako sbormistryně operní scény. Dnes má už české občanství a městu i jeho divadlu zůstala věrná a nedá na ně dopustit.

„Je to prostě citový vztah na celý život. O svém jmenování jsem se dozvěděla jen den předem a považovala jsem to za žert. Moje práce je, dá se říci, v pozadí a oceňování sbormistrů rozhodně nebývá obvyklé. O to větší radost mám já a sdílí ji se mnou celý sbor. Na jeho členy mám velké štěstí, dávají do své práce celou duši. Je to týmová práce a buďme upřímní - bez sboru neznamená sbormistr nic. I přes obrovské dojetí jsem byla na oficiálním předávání ceny hodně překvapená její váhou,“ říká Kremena Pešaková.

Hned další den po premiéře měli její dva šestnáctiletí synové narozeniny, takže je i s oceněním společně oslavili v domácím prostředí. V divadle bude Kremena Pešaková ocenění s kolegy slavit zase společně se svými narozeninami až příští týden.