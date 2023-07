Přelom letních prázdninových měsíců už v Opavě tradičně patří oblíbené a vyhledávané recesistické akci, která nemá jinde na území České republiky obdoby.

Týden divů v Opavě 2022. | Foto: Deník/Petr Widenka

Týden divů, to je unikátní podívaná, během které se utkává osm týmů v neobvyklých i klasických sportovních disciplínách. Letošní jubilejní padesátý ročník nabídne třeba i novinku v podobě výstavy fotografií, mapující uplynulé ročníky akce, která se časem stala symbolem Opavy. Týden divů startuje ve slezské metropoli už v pátek 28. července, a to od 18 hodin seznamovacím večírkem v areálu U Chovatelů v Kylešovicích. Vůbec poprvé zahraje na zahájení živá hudba, konkrétně koncert v podání Ládi Burdy.

Výstava fotografií v opavském KUPE

Jak už bylo řečeno, tak u příležitosti padesátého výročí Týdne divů se koná také výstava fotek. „Tenkrát fotilo hodně lidí. U některých snímků už ani neznáme autory, naopak u některých bezpečně vím, kdo je pořídil. Tehdy to fungovalo tak, že lidé fotili, pak se fotky vyvolaly a předaly těm, kteří na nich byli. Jsme vždy rádi, když se časem nějaký nový snímek objeví,“ říká Milan Selingr, jeden z organizátorů Týdne divů a manažer B-teamu, skupiny kolem opavského badmintonového klubu. Vernisáž výstavy se koná v pátek 28. července v 17 hodin v KUPE u východního nádraží, přičemž výstava zde potrvá až do 21. srpna.

Přesun z Minervy na Kolofík

Novinkou bude i místo konání některých disciplín. Z důvodu rekonstrukce tréninkové plochy na Minervě museli pořadatelé změnit program a fotbaly včetně dalších soutěží přesunout na Kolofíkovo nábřeží. Jde třeba o Hod vejcem a galošem nebo Skluz pro lahváč, které se dříve uskutečňovaly právě na Minervě.

Začalo to třemi soutěžemi

Jak to vlastně celé začalo? V roce 1972 to byla snaha tehdejších opavských studentů, vymanit se z oficiálních struktur mládežnických organizací s tím, že si raději vymyslí zábavu vlastní. A tak se stalo, že v roce 1974 proběhl v Opavě historicky první ročník oficiálního Týdne divů. Tehdy se čtyřmi týmy a třemi hlavními soutěžemi – fotbal, mariáš a minigolf. Postupem let začal věhlas Týdne divů stoupat, přibylo týmů i disciplín. Samostatnou kapitolou se stal v roce 1975 takzvaný Pedál cup, neboli soutěž o největšího burana v Opavě. Podmínkou bylo, aby se náležitě oblečený účastník v určenou hodinu a s patřičným hereckým projevem prošel kolem kašny Koule na Horním náměstí. První dva ročníky proběhly bez problémů, jenže v roce 1977, v pohnuté době po lednovém zveřejnění Charty 77, však toto setkání u Koule nebylo ušetřeno pozornosti bezpečnostních složek.

Bylo pozatýkáno téměř třicet osob, protokoly okresní prokuratury v Opavě se zmiňují, že je policisté vyšetřovali kvůli výtržnictví, protože se oblékli do karnevalových oděvů, chodili kolem kašny a mávali na přihlížející. Nakonec byla celá záležitost smetena ze stolu, ale Pedál cup tímto skončil, neboť se nikdo neodvážil akci zopakovat.

Šestnáct disciplín

Týden divů se od roku 1974 konal nepřetržitě, až v roce 2020 jej na jeden rok přerušil covid. Aktuálně se soutěží o body v šestnácti disciplínách, mezi nimi třeba populární Brod. To je štafetový závod v běhu přes řeku se šnorchly, potápěčskými brýlemi, gumáky a pitím piva brčkem. Na Kládě se zase snaží jeden soutěžící toho druhého shodit pomocí pytle do studené vody. Hází se třeba i galošem, naplněným až sedmi litry vody, anebo vajíčkem tak, aby jej spoluhráč chytil celé a neponičené. Horký brambor je disciplína, při níž mají soutěžící uvázanou tkaničku kolem pasu, na jejím konci se nachází brambor, prostřednictvím kterého musí pohybem v bocích přesunout na zemi ležící krabičku sirek na určenou metu. Divácky vděčné je i Pití piva na hlavě. Rekordman to zvládl za šest vteřin. Mezi zaniklé soutěže už naopak patří třeba Vis na větvi nebo Skok s kufrem a batohem.

Týden divů potrvá v Opavě do soboty 5. srpna a již tradičně vyvrcholí Plesem Ugandy ve Chvalíkovicích. Zde budou vyhlášeny výsledky a vykouřeny vítězné doutníky, ještě předtím však ke stolu usedne Sedm statečných z každého týmu a pije se pivo na čas.

Kompletní program a další informace jsou k dispozici na https://www.tydendivu.cz/.