Můžete, pane Streite, přiblížit jeho zrod?

V naší škole působí pátým rokem mediální kroužek, zaměřený na tvorbu školního časopisu a filmovou tvorbu. Nápad natočit dokument o covidové době vznikl před dvěma roky při společné debatě dětí o novém filmu. Chtěl jsem, aby děti natočily film o sobě, o škole, o svých radostech a starostech a kluci a holky přišly s nápadem covidové generace. Stalo se a takový úspěch nikdo z nás nečekal.

Byla jeho cesta ke slávě hladká nebo trnitá?

Film vznikl během minulého školního roku a cesta za úspěchem byla hlavně plná dětského nadšení, radosti, hledání, objevování, zábavy a na konci očekávání. Musely se naučit spoustu nových věcí a chvíli to trvalo. Zvládly to, ale na jedničku a výsledek se dostavil. Každé dítě se raduje z výsledku, a když se ještě dostaví úspěch, je radost o to větší. S filmem Zapomenutá generace jsme uspěli na celostátním filmovém festivalu dětí a mládeže Pražský filmový kufr. V konkurenci 197 filmů z celé republiky získal Diváckou cenu a nominaci na hlavní cenu v kategorii dokumentární tvorba. Odborná porota v čele s režisérem Karlem Smyczkem sice nakonec vybrala jiný film, ale pomyslné druhé místo bylo skvělým výsledkem. Další úspěch se dostavil v soutěži Objektiv 2022. V krajském kole celostátní soutěže základních škol v technických dovednostech získal hlavní cenu v kategorii krátký film a v republikovém finále obdržel čestné uznání, které bylo v dané kategorii nejvyšším oceněním. Dále film uspěl na konci minulého roku v soutěži Miluji Opavu, kterou v různých žánrech pořádá Mendelovo gymnázium. Ve zkrácené tříminutové stopáži pod názvem Nejlepší kamarádi získal v kategorii video hlavní cenu.

Malé opavské filmaře a jejich zapálení pro věc korunoval úspěch.Zdroj: se svolením ZŠ Englišova

Určitě by však nevznikl, kdyby pro ně nebyli mladičcí tvůrci tak zapálení…

To bylo podstatné. Děti byly z filmování nadšené a úžasné pro ně bylo už vymýšlení tématu. Nápadů bylo hodně a všechny si to užívaly. Pak už zbývalo, co kdo bude dělat a každý si vybral to, co ho nejvíce zaujalo. Někdo byl kameraman, někdo střihač, zvukař, herec nebo vypravěč. A jak si to nakonec kluci a holky rozdělili? Střih, titulky a hudbu zajišťovali Lukáš Vaida, Ondřej Mik a Michal Matula. Kameru obsluhovali Samuel Duda a Kristýna Šinová a scénář a herecké obsazení tvořili Laura Gunárová Gorolová, Lucie Kavanová, Teodor Adamec, Timothy Paul Hermsen, Sofie Anna Moslerová, Nikol Nolčová, Eliška Adamcová, Pavel Kavan, Robert Gilík, Eliška Babicová, Zuzana Monczmmannová, Julie Ratajová, Stela Ratajová a Radana Horáková. V současnosti už, ale pracujeme na nových filmech. Do filmařské party přibyli další žáci a byli rozděleni do tří skupin. To proto, aby si filmařskou práci všichni osvojili, vyzkoušeli a viděli výsledek. Podle věkových skupin budou dělat dva dokumenty a jeden experimentální film. Filmy by, ale nevznikly nebýt velké podpory vedení ZŠ Englišova v čele s ředitelem Janem Škrabalem. Vybavili nás vším potřebným, co mladí filmaři potřebují – zázemím, technikou a zajištěním účasti na soutěžích.

Vraťme se k Zapomenuté generaci.

Celou filmařskou partu teď čeká velké finále. Mezi odborníky dokument vzbudil zaslouženou pozornost a v anglické verzi byl zařazený na prestižní mezinárodní filmový festivalu dětí a mládeže A – FILMTEENSFEST, který ve světě patří k největším festivalům tohoto druhu. Náš film Zapomenutá generace byl vybrán mezi nejlepší a na slavnostním galavečeru bude aspirovat na jednu z hlavních cen. V šestičlenném finálovém výběru bude soutěžit s filmy z Portugalska, Belgie, Estonska, Itálie a jeden snímek je z tuzemska. Jeden z nejprestižnějších světových festivalů pořádá Adonai for People o.p.s. a Sunfilms s.r.o. pod vedení ředitelky Zuzany Zdražilové. Letošního ročníku se účastní přes 300 filmových snímků ze sedmatřiceti zemí světa. Mezi účastníky jsou filmaři nejenom z většiny států Evropy, ale také z USA, Kanady, Indonésie, Jižní Koree, Čína, Austrálie, Filipín, Argentiny, Hongkongu, Pákistánu, Iránu, Etiopie, Nového Zélandu, Indie a dalších. Vyvrcholením festivalu bude slavnostní galavečer za účasti zahraničních autorů a hostů a uskuteční se 10. června v Mladé Boleslavi.