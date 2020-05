Dvouměsíční přestávka způsobená koronavirovou pandemii končí. Opavská galerie Kupe se probouzí k životu. V úterý devatenáctého května se její prostory otevřenou veřejnosti, a to s výstavou fotografií Davida Sládka Do ulic. Program zahrnující kino, koncerty, besedy a další akce bude obnoven v následujících týdnech.

Galerie KUPE se nachází v těsné blízkosti východního nádraží. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Galerie bude zprvu otevřena v obvyklé době, to znamená od úterý do neděle, a to v časech do 14.30 do 18.30, s tím, že kavárna bude fungovat formou výdejového okénka, v případě dobrého počasí je možno využít terasy.