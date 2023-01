„Bude to ta největší a nejosobnější věc, do jaké jsem se kdy pustil,“ popsal svůj záměr otevřít v Ostravě komediální klub Štěpán Kozub. Ponese jednoduše příznačný název Comedy club a bude plnit také funkci kavárny a baru. Primárně se v něm ale budou konat zábavné večery se Třemi tygry či hlavně Štěpánem Kozubem samotným, a to nejen v podobě jeho stand-upů, ale i koncertů a dalších komediálních počinů.