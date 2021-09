V rámci doprovodné zóny na Loděnici pod hradem je umístěna třetí scéna festivalu zcela zdarma, kde zahrají úspěšné skupiny mezinárodní hudební soutěže Líheň z minulých let - Září, Vadim Windy, The Pant a Coincidence. Další informace o festivalu a jeho doprovodném programu lze dohledat na www.sorfest.cz.

O dvě hodiny později vystoupí Šperl na pódium jak frontman heavymetalové kapely Ingott a přiznává, že se hodně těší. „Koncerty na Ostravsku jsou pro nás vždycky něčím výjimečné a mají náboj. Ingott na svůj karvinský původ nikdy nezapomněl, máme tady řadu věrných fanoušků a tak dáváme vždy něco k dobru. Tentokrát zařadíme do playlistu songy z CD Na cestě do nebe, která zvítězila v anketě Nejlepší album roku 2019 renomovaného časopisu Spark,“ řekl.

Deníku prozradil, že kapela Limetall má překvapení, které by si nikdo neměl nechat ujít. „Rozhodli jsme se mimořádně jen na Sorfestu zahrát Ocelové srdce od Citronu, což sice potěší publikum, ale ne už tak naše právníky,“ naráží kytarista Limetallu na známý spor, kdy čtyři původní členové Citronu soubor za dramatických okolností opustili a založili formaci Limetall.

Hard rock, heavy metal, trash metal, punk i rock and roll bude v sobotu 18. září znít areálem Slezskoostravského hradu, kde se koná hudební festival Sorfest.

