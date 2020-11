„CD se natáčelo na koncertě 13. srpna v rámci Bo kultura jede v ostravském Trojhalí. Vysílali jsme i živě, takže celý záznam je ke zhlédnutí na YouTube. Toto CD je pouze v digitální podobě, tedy na různých online platformách jako je Spotify, YouTube, Deezer, Apple music a další,“ uvedla Kaczi s tím, že v písničkách na tomto CD je úplná obnaženost, syrovost a autenticita.

„Je to jiné pracovat na jednotlivých nahrávkách ve studiu, kde se ladí každý detail. Zároveň jsou na něm také hosté Juraj Hnilica, Ondřej Klímek a má sestra Lucie, což písničkám velmi sluší. Živý koncert zachycuje atmosféru, energii teď a tady. Díky skvělému zázemí, zvukové technice, následnému mixu a především díky fanouškům, se to za mě povedlo a mám z CD velkou radost,“ zdůraznila Kaczi.

Vzhledem k tomu, že muzikanti nemají možnost koncertovat, tedy pouze online, ale tento způsob nikdy nemůže nahradit živé koncerty s publikem, tak svůj čas Kaczi využívá kreativně. „S kapelou zkoušíme repertoár na koncerty až pandemie pomine. Ve studiu natáčíme nové písničky, k některým vyjdou i videoklipy,“ přiblížila písničkářka z Palkovic na Frýdecko-Místecku, která i přes nepříznivou situaci myslí pozitivně a věří, že už brzy skončí toto nelehké období.

„Koncertování a kontakt s publikem mi chybí a přiznávám, že už mám absťák, tak alespoň hrajeme s rodinou a přítelem doma po večerech,“ nastínila a dodala, že už přemýšlela i nad tím, čím by se živila, kdyby nemohla v budoucnu vystupovat.

Zdroj: Ivo Handzel

Se svými příznivci je neustále v kontaktu alespoň prostřednictvím sociálních sítí a pořád připravuje něco nového. „Ve středu 25. listopadu vyšel nový klipový singl „Málem jsme si zvykli“ ze Studia 1 ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Zároveň vyšlo i živé CD. A protože letošní Vánoce budou netradiční a ani na trzích se nebude muzicírovat, chystáme pro posluchače hudební dáreček. Ve spolupráci s jedinečným dětským sborem Permoník jsme natočili vánoční písničku, která bude mít premiéru na Mikuláše. Tak věřím, že alespoň takto vás potěšíme a uděláme vám radost,“ řekla Kaczi.

Koronavirová epidemie znepříjemňuje také plánování všech akcí do budoucna. Týká se to také všech koncertů a dalších vystoupení. „Je to zvláštní doba, nikdo neví, co bude. Já se těším na už podruhé přeložený koncert na Lysé hoře, který proběhne na Apríla 1. dubna. Jestli nám bude přáno, tak vás všechny srdečně zvu. A stejně tak nás čeká s kapelou koncert v Českém rozhlase Ostrava. Věřím, že bude platit otřepané do třetice všeho dobrého.“

Kaczi si myslí, že epidemie koronaviru kulturu do budoucna hodně poznamená a nejen ji. „Týká se to nás všech a celé ekonomiky,“ zamyslela se. „Tím, že se koncerty rušily, přesouvaly, nahradily je nastěstí jiné, menší i ty online a vlastně díky tomu jsem se dostala k neočekávaným příležitostem a kontaktům. Každopádně jsem si v životě řekla, že nikdy ničeho litovat nebudu, jak zpívá Edith Piaf - Non, je ne regrette rien,“ uzavřela Kaczi.