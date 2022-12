Tvé myšlence přinést hudbu do hor se začalo dařit a máš za sebou několik koncertů nejen na Lysé hoře, ale také na kultovním Javorovém. Proč si myslíš, že má tento projekt takový úspěch a lidé si rádi poslechnou koncert uprostřed krajiny?

Koncerty na horách mají svébytnou, uvolněnou a strhující atmosféru. Hory jsou jednoduše magické. Možná proto. Navíc ti, kteří chtějí koncert slyšet, musejí překonat mnohdy nelehký výstup i za nepříznivých podmínek, a toho si moc cením. Vždycky jsem si přála zpívat v přírodě a být blízko lidem, kteří to cítí podobně. To se podařilo. A mám velikou radost, že si toto spojení našlo své fanoušky, které vždy ráda vidím, a společně si to náramně užijeme.

Pojďme nyní lehce do přítomnosti. Letos jsi vystoupila na akci Česko zpívá koledy s Deníkem. Jak se ti líbilo plné Masarykovo náměstí a předvánoční atmosféra s koledami, jako za starých časů?

Je radost vidět, jak si lidé zase zpívají a setkávají se bez jakýchkoliv omezení. Pravdou je, že jsme se dozvěděli, že budeme součástí této velké akce na poslední chvíli a měla jsem z toho respekt, abychom naplnili očekávání všech přítomných, ale myslím si, že se to povedlo a všichni jsme zpívali z plných plic.

Myslíš si, že kouzlo Vánoc se i přes moderní dobu a stále uspěchanější životní styl ještě stále nevytratilo?

Podle toho, co jsem pozorovala, tak ne. Vánoce jsou obdobím setkávání s přáteli a rodinou, a když už je vše připraveno, tak i zastavením. Paradoxem je, že většina z nás se těší až bude po Vánocích, určitě to je tím, že chceme mít vše připraveno, aby bylo vše perfektní, abychom na nikoho nezapomněli, ať už popřát veselé Vánoce, nebo potěšit drobnostmi své blízké.

Jak jsi letos prožila Vánoce ty? Slavíš je klasicky a tradičně nebo jsi zastáncem především možnosti odpočinku a vydechnutí?

My jsme si letos řekli s rodinou, že si uděláme radost maličkostmi, a uděláme to tedy bez stresu a vymýšlení vánočních dárků. Raději se setkáme a vyrazíme společně na výlet. Pro mě jsou Vánoce časem koncertování a rozdávání radosti. Během svátků odpočívám, nechybí pohádky, procházky přírodou a setkávání se s těmi, na kterých mi záleží.

Zanedlouho, 29. prosince, tě čeká velký koncert v kostele svatého Václava v Opavě. Tento prostor hostil již řadu významných umělců a je svým způsobem magický. Jak se na něj těšíš?

Jak ses ptala na začátku, na co jsem hrdá, tak prásknu, že jsem moc ráda, že se podařilo koncert v kostele svatého Václava domluvit. Jeho energie a atmosféra mě nadchla, když jsem kostel letos navštívila poprvé na Svatováclavském festivale. Považuji tento koncert za nadílku od Ježíška, protože jsem si dlouho přála vánoční koncert v kostele uspořádat a letos se to povedlo. Proto vás na tuto událost ze srdce zvu. Koncert zahájí kamarádka a písničkářka Barbora Sára a následně zahraji za doprovodu Lukáše Hradila písně vánoční, z alba Nahá a také písničky nové, z připravovaného alba.

Jak u tebe budou probíhat silvestrovské oslavy?

Na Silvestra nikdy nic velkého neplánuji. Navíc hned 1. ledna hrajeme na novoročním koncertě v Kopřivnici, na který se těším, takže to vidím na sešlost a posezení v úzkém kruhu přátel.

Můžeš prozradit některé z tvých dalších plánů pro rok 2023? Můžeme se těšit například na pokračování koncertů v horách, nové videoklipy nebo zajímavé spolupráce?

Na základě úspěšných koncertů na Lysé hoře, později na Javorovém, plánujeme na jaře Chatovou tour po republice. Připravujeme také natáčení nového alba v návaznosti na jednotlivé singly. A to je práce na celý rok.

A nakonec, jaká má mladá, talentovaná a úspěšná hudebnice předsevzetí do nového roku, která si ještě chce splnit?

Ty jsi lichotnice (smích). Předsevzetí si už léta nedávám. Když chci s něčím začít nebo naopak skončit, snažím se to udělat hned, ve chvíli, kdy to na mě přijde. Pravidelně si ale dělám vlastní zhodnocení uplynulého roku a vytvořím si dílčí cíle na rok následující. Největším přáním je ale opakované klišé - žít teď a tady, protože jen to je oč tady běží. Snažím se nelpět na minulosti a žít naplno v přítomnosti. A čím dál více si uvědomuji, že když máme zdraví a lásku, máme všechno. A to přeji všem do nového roku. Ať jsme spokojení ve zdraví a obklopujeme se krásnými lidmi a přáteli.