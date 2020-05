Jak se vyjádřili sami organizátoři projektu Bo kultura jede, chtějí nastartovat kulturu v Ostravě. Podstata projektu spočívá v instalaci profesionálního pódia s ozvučením a osvětlením v Trojhalí Karolina, které umělci nejrůznějších žánrů, od hudebních kapel přes divadla, mohou využít ke svému vystoupení.

Jako první to v Trojhalí rozjela ostravská kapela Úspěch, která má, jak bylo na koncertě vidět, mnoho fanoušků.

Koncert probíhal samozřejmě v souladu s nařízeními Vlády ČR a tak všichni diváci měli roušky a na zemi jim bylo jasně vyznačeno, na jakých místech mohou stát, aby byly zachovány potřebné, bezpečné, rozestupy. To však divákům nebránilo v tom, si pořádně odvázat a tak si nejen zazpívali své oblíbené písně, ale také doprovodili hudebníky tanečními kreacemi.

Koncert byl v rámci projektu první, ale rozhodně ne poslední. Už teď se mohou fanoušci ostravské kultury těšit například na kapely Poetika, Fiha nebo Filip M. V plánu je ale také Skautský den, či odpoledne pro děti s Míšou Růžičkovou.

Všichni umělci, kteří by se chtěli do projektu přihlásit, mohou na webových stránkách www.bokulturajede.cz, tady se i diváci dozvědí co dalšího je zde čeká.

Petra Pifková