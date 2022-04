„Řekli jsme si však, že taková akce by byla dobrá nejdříve v polovině dubna. Protože jsme předpokládali, že ten prvotní boom, kdy všichni chtěli pomáhat ukrajinským uprchlíkům, pomine. Což se do jisté míry potvrzuje. A myslíme, že právě teď je ta správná chvíle na podporu. Primárně jsme chtěli udělat něco jako skupina. Samozřejmě i jako jednotlivci jsme přispívali a jinak se zapojovali. Ale když má někdo i další platformu, prostřednictvím které může pomoci, upozornit na problém, měl by toho využít. I proto jsme se rozhodli charitativní stand-up uspořádat a doufám, že ohlas bude velký. Protože mám pocit, že po covidu kultura obecně upadá, tak snad to trochu změníme,“ přibližuje jeden ze zakladatelů opavské stand-up comedy Poplach Jakub Plaskura.

Stand-up, skeče a scénky ze života se tentokrát odehrají ve zmíněném KUPE. „Byla to naše první varianta. Už v minulosti jsme měli v KUPE vystupovat, ale zhatil to covid. S panem Peringerem (pozn. red. ředitel KUPE Vladimír Peringer) se znám, myslím, že máme hezký pracovní vztah. Obrovsky nám vyšel vstříc. Výlep plakátů po Opavě platí KUPE, zároveň ze vstupného, které činí 150 korun jde sto procent na transparentní účet města, který je zřízen pro lokální pomoc Uprchlíkům,“ pokračuje.

V souvislosti s touto akcí se v Poplachu setkali i s negací. „Doufal jsem, že se bude více angažovat město. Jakmile zjistí, že akci pořádáme a peníze, které vybereme, jdou na účet zřízený městem, čekal jsem větší vstřícnost a ta nepřišla. Chtěl jsem, aby sdíleli naši událost na nové facebookové stránce Kulturní Opava. Nejdříve přišel slib, že se tak stane, ale pak informace, že prý to tam nepatří a chtějí propagovat jen akce pod záštitou města. Načež jsem reagoval, že co mohou chtít více. Jde o skupinu lidí, kteří vytvořili platformu tady v Opavě. Jsme kluci z Opavy, kteří studovali Slezskou univerzitu, koná se to v Opavě a pro uprchlíky v Opavě. Víc snad ani nějaká akce opavská být nemůže. Ale postoj byl stejně negativní, což mě mrzelo. Ale naštěstí to byl v tomto ohledu jediný negativní postoj,“ konstatuje Jakub Plaskura.

Kromě domácího tria z Poplachu vystoupí v KUPE rovněž bez nároku na honorář i čtyři brněnští komici, napojení na skupinu Hranice humoru. „Zároveň to jsou i solitéři, kteří jezdí na různé akce a jsem rád, že čtyři z nich dorazí. Velmi si toho v Poplachu vážíme,“ míní Jakub Plaskura. Celou partu pak doplní ještě osmý vystupující.

„Jde o studenta z divadelního studentského souboru Slezské univerzity Dramkrou. Vzali jsme jej do jedné scénky, kterou představíme v premiéře. Budeme v ní čtyři a myslím si, že to bude pecka. Je to takové regionální, střílíme si z jednoho nejmenovaného vedlejšího města a zatím každý, kdo to četl, řekl, že je to bomba už na papíře,“ prozrazuje.

Diváci v KUPE uvidí 15. dubna asi patnáct výstupů, většinou půjde o novinky, chybět ale nebudou ani přibližně dva známé a osvědčené kousky. „Jménem celého Poplachu i kluků z Brna bych chtěl všechny nejen Opavany pozvat, protože doufáme, že se zasmějí a bude to i na dobrou věc. A vnímám to také jako možnost pospolitosti. Je tady covid, válka, ve společnosti panuje nevraživost, deprese, tak čím jiným proti tomu bojovat než humorem,“ dodává s úsměvem Jakub Plaskura.

Charitativní stand-up začne v KUPE v pátek 15. dubna v 18 hodin. Vstupenky jsou k dostání v tomto webovém odkazu.