Tereza Kavecká vytvořila z bývalé klášterní novicky Marie tvárnou postavu, na jedné straně pokornou a na druhé veselou a naplněnou citem. Svým cílevědomým přístupem dokázala s pomocí jeho sedmi dětí v podání žáků divadelního studia vrátit jejich otci, který po smrti ženy nedokázal najít duševní rovnováhu, původní jiskru. Roman Harok zvládl nenásilný přerod rodinného uzurpátora v milujícího otce a zamilovaného muže, do pochmurné domácnosti se vrátila radost a hudba.

Postavou, která původně dala věci do pohybu, je abatyše. V drtivé většině případů to bývá upjatá žena bez ochoty ke kompromisu, zaměřená jen na svůj úkol. Abatyše je v podání Kataríny Jordy Kramolišové sympatická žena se smyslem pro humor a se silně vyvinutým cítěním pro potřeby jiných. S vědomím, že Maria není vhodným typem pro klášterní jeptišku, jí tento záměr rozmluvila. Děj, odehrávající se v první polovině minulého století v Rakousku, však nedovolil dílu skončit happy endem. do kterého měl svatbou obou protagonistů a vytvořením malého rodinného pěveckého sboru dobře našlápnuto. Psal se totiž rok 1938.

Němci obsadili Rakousko a vyzvali kapitána von Trappa, aby se pod jejich vlajkou okamžitě vrátil do služby. Nesouhlasil a s vědomím, že odmítnutím vážně ohrozí celou rodinu, Našel s Marií jen jediné řešení - okamžitý útěk za hranice.

Příběh se odehrává na variabilní scéně, kterou v klášteře doplňuje projekce, plně osvědčená už v předchozím baletu Zvoník u Marky Boží. Premiéroví diváci ho přijali s neskrývaným nadšením a účinkující odměnili dlouhým potleskem. Muzikál Za zvuků hudby vznikl podle knihy Howarda Lindsaye a Russela Crousela na motivy autobiografie skutečné baronky Marie von Trapp. Z celkem deseti nominací na Oscara jich pět získal.

Slezské divadlo: Za zvuků hudby, autoři: Richard Rodgers a Oscar Hammerstein, scéna a kostýmy : Petr Kolínský, dirigent: František Šterbák, režie: Roman Štolpa. Premiéra 28. května 2023.