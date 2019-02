Opava - Nejhranější dílo polského dramatika Witolda Gombrowicze s názvem Ivona, kněžna burgundská, bylo po Brně, Ostravě a Plzni uvedeno ve Slezském divadle.

Ústřední dvojicí inscenace je Ivona a princ Filip. | Foto: Tomáš Ruta

V příznivém světle se v titulní roli uvádí novicka činoherního souboru Tereza Starostková. Při ztvárnění do sebe uzavřené protagonistky se nemůže opírat o text, a musí si proto vystačit jen s mimikou. Od příchodu na jeviště po bizarní závěr říká sotva pět vět. Aristokratické společnosti připadá vetřelkyně nenormální, jako kdyby poměry na královském dvoře byly normální.

Daniel Volný představuje prince Filipa jako psychicky nevyrovnaného člena zlaté mládeže, prohazujícího komiku s hysterií na úkor citů. U podobně založeného přítele Cyrila nechává Jakub Stránský přece jen občas problesknout prvek svědomí. Nevyzpytatelná královna Markéta a živočišně založený král Ignác rádi ukazují okolí svou laskavou a liberální tvář.

Ivana Lebedová a Martin Valouch lehce a přesně vystihují i stinné stránky jejich povah, na které Ivonina přítomnost působí jako rozbuška. Martin Táborský je ideálním ztvárnitelem patolízalského komořího, který našeptáváním posunuje jednání postav kýženým směrem. Ze čtveřice dvorních dam dokáže pouze Iza uvažovat racionálně. Šárka Vykydalová ji vytvořila jako inteligentní sebevědomou ženu, které není cizí ani soucit se slabými. O Filipovi si myslí své, ale chce být princeznou. Následníka trůnu dobře zná, a proto Ivonu za soupeřku nepovažuje.

Bližší kontakt s obtížnou dívkou se snaží navázat jen dvořan Inocenc v podání Michala Stalmacha. Oba však jedou na stejně naladěné vlně, a zřejmě proto se vzájemně nepřitahují.

Kratičký vlažný potlesk při nedělní děkovačce signalizoval, že hra Opavany asi nezaujme. Jindy velmi vstřícné premiérové publikum tentokrát neroztálo, třebaže herci evidentně pracovali s maximálním nasazením. Jejich snaha neodpovídala výsledku a bude úspěch, když titul přežije všechny abonentské reprízy.

Co je důvodem vlažného přijetí? Snad její rozvleklost s absencí děje. Během dvou a půl hodiny poslouchají diváci záplavu slov, jejichž smysl se neustále opakuje, a to může být unavující. Ani slyšitelnost nebyla v hledišti na premiéře dokonalá. Podtrženo a sečteno: Zařazení Ivony do repertoáru v době ekonomických problémů podle všeho šťastný dramaturgický tah nebyl.

Witold Gombrowicz: Ivona, kněžna burgundská. Překlad Josef Lédl, scéna Sylva Marková, kostýmy a režie Tatiana Masníková. Premiéra ve Slezském divadle 13. listopadu.