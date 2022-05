Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec je určena mladým hudebníkům do 32 let a ve čtyřletém cyklu se v ní střídá klavír, housle, viola a violoncello. Soutěžit o prestižní ocenění, které již mnohým účastníkům otevřelo dveře na cestě k úspěšné kariéře, bude letos téměř čtyřicet klavíristů z Evropy i Asie.

Rozloučili jsme se na Opavsku - 18. a 19. týden

Klavírní ročník byl sice na programu už v roce 2020, ale covidová pandemie soutěž na dva roky přerušila. „Jsme o to jsme raději, že se podařilo navázat na dlouhou tradici a historie této mezinárodně uznávané soutěže může pokračovat,“ říká ředitel soutěže Lukáš Poledna. Letošní ročník přináší několik změn. První je nový pořadatel. Ke spolku Beethovenův Hradec se přidala opavská ZUŠ s velkým lidským i prostorovým zázemím a nový ředitel si přivedl několik zkušených kolegyň.

Příjemnou novinkou pro soutěžící bude zapůjčené klavírní křídlo Steinway třídy D, které patří mezi absolutní špičku a splňuje standardy mezinárodní soutěže. „Bohužel se nám zatím nepodařilo sehnat mecenáše, který by byl ochotný investovat pět milionů do klavíru, který by zůstal v Opavě. Stále ale hledáme, protože opavská ZUŠ by křídlu poskytla zázemí, potřebnou údržbu a především využití nejen pro své žáky, ale také soutěže, koncerty a festivaly,“ přibližuje ředitel Poledna dlouhodobý záměr.

Kauza kolem zadrženého místostarosty z Ostravy: policie šetří dva trestné činy

Do soutěže se přihlásilo šestatřicet mladých klavíristů z celé Evropy, mezi nimiž jsou i studenti evropských univerzit z Číny a Japonska. Z Česka se do Opavy sjede prakticky polovina soutěžících a konkurence bude veliká. Současně půjde o jedinečnou možnost získat zkušenosti na mezinárodní úrovni. Porotě bude předsedat Eliška Novotná z Fakulty umění Ostravské univerzity a doplní ji Arta Arnicane z Lotyšska/Švýcarska, Nataša Veljković ze Srbska/Rakouska, Magdalena Lisak z Polska a David Mareček z Česka. Slavnostní zahájení proběhne ve středu 8. června v 18 hodin v Minoritském klášteře koncertem klavíristky Elišky Novotné, violoncellisty Jiřího Hanouska a klarinetisty Karla Dohnala, kteří zahrají skladby L. van Beethovena, J. Brahmse a Ch. M. Widora.

Soutěž Beethovenův Hradec bude přístupná veřejnosti a zásadní finanční částkou ji dotuje Moravskoslezský kraj. Podpořilo ji též Ministerstvo kultury ČR, Nadace život umělce a statutární město Opava. Vstupenky na zahajovací koncert budou k dispozici na místě, finálový koncert prodává online i na místě Janáčkova filharmonie Ostrava.