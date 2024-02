Z Velké Británie zavítá do opavského kulturně – uměleckého centra KUPE progresivní britská roots rocková kapela Wille & The Bandits. Fanoušci a nejenom rockoví zapálenci ji tam přivítají v neděli 11. února.

V Opavě vystoupí kapela Wille & the Bandits. | Foto: se svolením KUPE Opava

Prostorem KUPE se od 18 hodin ponese hudební nářez kapely s pověstí jedné z nejdynamičtějších bluesrockových skupin současnosti Nadupaný koncert, ve kterém kromě rocku zazní i názvuky blues, latiny, folku, nebo progressive rocku - to je cornwallská kapela Wille and the Bandits!

Hraje na těch největších světových festivalech, jako je Glastonbury, Isle of Wight nebo Greenman. Po zvolení jedním z nejlepších živých vystoupení ve Velké Británii si její muzikanti zahráli dokonce i na olympijských hrách. Velkými inspirátory této skupiny jsou Pearl Jam, Ben Harper a Jimi Hendrix. Stejně jako tito hudební velikáni dokázali ve své době posunout žánr, snaží se teď skupina Wille and the Bandits posunout zvuk za hranice toho, co se od tradiční rockové sestavy očekává. Nedávno jí vyšlo už páté studiové album s názvem When The World Stood Still, ve kterém dokazuje, že se nepřestává snažit o otevírání nových obzorů.

Když si tato hudební skupina konečně dokázala vybudovat pověst jedné z nejoriginálnějších britských kapel, zasáhl osud ve zlém i dobrém. Neblahé následky pandemie ji donutily přerušit turné a tak se členové pustili do psaní nových skladeb. Výsledkem je právě album silných, hymnických písní, jejichž melodie a texty odrážejí emoce doby, kterou nikdo z nás nečekal.

Koncerty skupiny Wille and the Bandits jsou pokaždé skvělým zážitkem. Její hudba je plná překvapivých změn, žánrové pestrosti, plamenných kytarových riffů i pozoruhodných vokálů. Kapela absolvovala turné s umělci zvučných jmen Deep Purple nebo John Butler Trio a hrála na velkých festivalech po celé Evropě.

Všude, kde koncertuje, nechává Wille & the Bandits svým energickým a oduševnělým vystoupením ohromující dojem na posluchače všech věkových kategorií i hudebního zaměření. Její opavské vystoupení je součástí projektu 8/800 (KUPE slaví 8 let, Opava stokrát víc). Vstupenky si zájemci mohou zarezervovat na webu kupecko.cz nebo v kavárně KUPE. Vstupné v předprodeji, který končí v sobotu 10. února, je 290 a na místě 350 korun.