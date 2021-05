Autor v ní potvrzuje roli bytostného malíře, soustředěného nejenom na přiměřené výtvarné ztvárnění svých témat, ale též na vlastní proces malby. Jeho Rajský přírodopis tvoří obrazy krajin, které při toulkách přírodou sice nepotkáváme , ale s jejich podobami se můžeme setkávat ve snech nebo osvobozených představách.

„Tvůrce obohacuje významy svých obrazů o nové vrstvy, které již nepracují s možností divákovy představivosti, ale více s nutností rozumového uchopení. Místo drobných malovaných krajinných prvků používá hotové vizuální symboly, piktogramy nebo zjednodušené tvary, známé například z užité grafické produkce. Do svých obrazů je nenápadně začleňuje a rozrušuje tak jejich romantický tón,ů přibližuje umělcovo dílo kurátor výstavy Martin Klimeš.

Zdroj: Youtube

Výstava bude veřejnosti přístupná do 14. července od úterý do čtvrtku vždy od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin. S Alešem Zapletalem se zájemci mohou v galerii osobně setkat v úterý 25. května od 17 hodin.