Zpěvačka Marie Rottrová a fotograf Jindřich Štreit jsou prvními umělci, kteří mají své hvězdy na Jantarovém schodišti slávy v Ostravě. Kovové hvězdy spolu s pamětní deskou dnes oba umělci odhalili na schodišti věže Bolt Tower, tedy bývalé Vysoké peci číslo 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Každý rok tam přibudou dvě hvězdy se jmény žijících umělců, jejichž význam přesáhl hranice Moravskoslezského kraje.

Odhalení hvězd navázalo na udělení krajských kulturních Cen Jantar, které letos Rottrová se Štreitem jako první umělci obdrželi za celoživotní dílo. Hvězdy na Jantarovém schodišti slávy budou moci návštěvníci vidět při prohlídce, která vede do jádra někdejší vysoké pece i na Bolt Tower, vyhlídku s kavárnou, která vznikla ve šroubovicové nástavbě vysoké pece.

"Chodník slávy mají na několika místech, ale schodiště slávy ještě nemají nikde. A protože tady máme krásnou Bolt Tower, kde se schodiště samo nabízí, i jako symbol toho, že umělci Moravskoslezského kraje to vždycky měli o něco těžší než umělci z velkých kulturních metropolí, tak proto jsme se rozhodli to pojmenovat schodiště slávy," řekl organizátor Cen Jantar Aleš Honus.

Rottrová řekla, že už dostala řadu ocenění, většinou sošky, ale podobnou poctu nikde nemá. "Zatím se to nikde u nás nevyskytlo, nikdo na ten nápad nepřišel. První je Ostrava a je to hrozně příjemné a milé. Je to krásný pocit, a zvláště, když to člověk dostane ve svém rodném městě a rodném kraji, kde jsem prožila hlavní část své kariéry. Přála bych si, aby tam přibývaly každý rok hvězdy a hvězdy a hvězdy, ať je to hezky plný," řekla zpěvačka.

Na pamětní desce jsou laserem vypálena slova, která Štreit pronesl při přebírání Ceny Jantar: Jestliže spojíme lásku s uměním, můžeme být šťastni. "Propojení umění a života a lásky - to je to nejvzácnější, co může nás potkat," řekl dnes jeden z nejlepších českých fotografů.

Schodiště slávy s hvězdami je podle něj výborným a originálním nápadem. "Samozřejmě, že různé hutě a různé továrny jsou po celém světě, ale takováto věž, takovéto vlastně umělecké dílo, bych řekl, je jediné. A jestliže ještě je pojato Josefem Pleskotem jako nejlepším architektem, tak co si víc můžeme tady v Ostravě přát? Je to prostě geniální," řekl Štreit.

Nepravidelné pěticípé hvězdy jsou vyrobeny z cortenu, počasí odolné ocelové slitiny, která postupem času získává charakteristickou a esteticky působivou rezavou patinu. Jejich autorkou je ostravská sochařka Šárka Mikesková, která uvedla, že pracovala s metaforou věže stoupající do nebeských výšin. "Hvězdy představují symbolické záznamy na pomyslné nebe přesahující náš region," uvedla Mikesková.