BATO A LATO. Pod tímto příznačným názvem se skrývá nový projekt Divadla loutek Ostrava inscenace pro ty úplně nejmenší! Speciální interaktivní program bude zaměřen na děti od půl roku do dvou let. Do konce ledna je už ale beznadějně vyprodáno.

Při běžných loutkových představeních nevnímají, někdy pláčou a ruší okolí. Rodiče už ale brzy budou moci brát do divadla i půlroční miminka na speciálně vytvořený program právě pro ně.

Divadlo loutek na Černé louce se rozhodlo nabídnout maminkám s nejmenšími dětmi netradiční program, v České republice naprosto unikátní. Loutkáři se totiž inspirovali z části podobným projektem na Slovensku, o dalším takovém nevědí.

„Nabídneme zcela netradiční a netypické představení dětem od půl roku do dvou let, tedy pro věkovou kategorii, na niž jsme se nikdy dříve speciálně nezaměřovali,“ láká ředitelka divadla Jarmila Hájková, podle níž lidé s takto malými dětmi na představení občas chodívají, avšak ideální to není ani pro jednu stranu.

Naopak když se loutkáři rozhodli zařadit do programu speciální představení Bato a Lato, okamžitě byly všechny vyhrazené termíny vyprodány až do konce ledna.

„Zaměříme se na ty vjemy dětí, které se v určitých měsících jejich života rozvíjejí,“ vysvětluje Hájková. „Batolata provedeme světem barev, tvarů, melodií, zvuků a doteků, ve kterém je dovoleno skoro vše dívat se, divit se, poslouchat, výskat, smát se, sedět, lézt, zkoumat i ochutnávat,“ dodává dramaturgyně Daniela Jirmanová. Povoleno bude v podstatě vše.

Kvůli speciálním potřebám je kapacita představení dvacet osob, tedy deset dospělých a deset dětí. Maminky se nemusejí obávat ani situace, kdy mají doma i starší dítě mohou je vzít také a lektoři se jim budou věnovat individuálně.

Představením pro batolata budou vyhrazeny ranní a dopolední hodiny. Premiéra se chystá na pátek 14. prosince a divadlo plánuje řadu repríz. V programu by chtěla představení udržet tak dlouho, dokud o ně bude zájem, a vše nasvědčuje tomu, že to bude zřejmě dlouho.

Divadlo loutek slaví 65 let. Chystá také rekonstrukciSpeciální program pro nejmenší děti loutkáři připravili u příležitosti 65. výročí založení divadla v roce 1953, které připadne právě na 14. prosince. Mimo to chystá také večerní program „Divadlo loutek z odvrácené strany“ a důkladně se chystá i na další ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, který se bude konat od 29. září do 4. října příštího roku a o účast na něm projevilo zájem už víc než 130 souborů z celého světa.



Ještě předtím ale přijde na řadu nutná rekonstrukce divadelní budovy z roku 1999. „Probíhat bude od ledna do června, protože nám do objektu zatéká. V podstatě nám prší na jeviště, kvůli čemuž jsme museli přizpůsobit také program,“ sdělila ředitelka divadla Jarmila Hájková k budově, která je dodnes unikátní. „Kromě jednoho divadla ve Francii jsme nenašli žádné jiné, které by bylo účelově postavené právě pro loutkáře,“ říká náměstek ostravského primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.