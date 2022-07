Jiří Sedláček (JS): Popravdě řečeno jsem byl opět ukecán. Už jsem si říkal, že konečně po snad deseti nebo jedenácti letech, kdy jsem každý rok působil v LSS, nastal čas volna, nicméně opět jsem se nechal přemluvit. A v konečném důsledku toho nelituji, naopak jsem rád. Ale v této souvislosti bych se na oplátku rád zeptal já tebe, jak tě vůbec napadlo doporučit mě do role jednoho z řemeslníků – jako Klubka?

VP: Když zapátrám v paměti, tak se mi vybaví inscenace Snu noci svatojánského v nastudování Národního divadla moravskoslezského z roku 2013. A v této inscenaci jsem měl já hrát Poříze, kterého tedy hraju nyní, a ty Klubka. Ale onemocněl jsi a mně tehdy spadl Klubko do klína. Klubko je krásná role, staneš se oslíkem, pomiluješ se s Titánií… to jsou věci, kterých by se měl umět herec tvého kalibru výborně zhostit. A proto jsem nyní mým poradním hlasem velmi usiloval o to, abys Klubka hrál ty.

JS: Je pravda, že se mě opravdu Titánie v inscenaci snaží, jak se říká lidově, sbalit. Ale vše je zobrazeno nesmírně cudnými hereckými prostředky, takže určitě nebude pohoršena ani moje životní partnerka, ani moje děti a vnuci. Mě by ale zajímalo, protože jsi herec, který zvládne hrát na různé hudební nástroje, jestli budeš v tomto našem nastudování Snu využívat svůj muzikantský um?

VP: Ano, postava Poříze, kterou v inscenaci ztvárňuji, je vlastně takovým režisérem všech řemeslníků. Takže ano, měl bych tu a tam rozeznít nějaký hudební nástroj. A můžu prozradit, že jsem se rozhodl pro hudební nástroj, který mě nadchl, i když jsem tedy na něj cvičil pouhé tři měsíce a pak na dlouho odložil. Jsem přesvědčen, že vytáhnu takový nástroj, který bude pro všechny diváky velkým překvapením. Ale nevím, jestli na něj dokážu něco zahrát… Budu muset cvičit.

JS: Jak probíhala spolupráce s paní režisérkou? Dávala vám – nám prostor pro tvorbu různých hereckých gagů, které máme tak rádi?

VP: Paní režisérka má velké zkušenosti s přípravou choreografií, často třeba spolupracuje s režijním tandemem SKUTR. Ale jsem velmi rád, že se utrhla také k vlastní režijní práci. Viděl jsem její režie na Letní scéně Musea Kampa (Meda, Werich – pozn. redakce), takže jsem se na spolupráci těšil. Připadá mi, že se snaží jednotlivé situace tvořit společně s hercem. Že z herců vychází, což je vždy pro herce zábavné. Ale také já jsem se chtěl zeptat tebe, jestli jsi spočítal, v kolika Shakespearovských inscenacích jsi za celý život hrál?

JS: Jednou jsem to počítal a pamatuji si, že jsem se dostal k nějakému šílenému číslu. V několika hrách jsem hrál dokonce i vícekrát, takže takových osm, deset jich bude. Ale tebe jsem se chtěl zeptat, jestli – vzhledem k tomu, že byl Sen noci svatojánské inscenován mnoho a mnohokrát – bude v našem pojetí něco, čím diváka překvapíme?

VP: To asi není otázka úplně na mě, ale na režisérku. Já vždy dokážu jen těžko odhadnout, jaký bude výsledek, je to vždycky překvapení. Ale kdybys mi položil stejnou otázku, jako já tobě před chvílí, tak bych ti odpovědět mohl přesně. Já mám totiž krásnou knihu o díle Williama Shakespeara, jejímž autorem je přední český překladatel Shakespeara Martin Hilský. A v ní si dělám u každé hry, ve které jsem účinkoval, černou tečku. Takže vím, že ve Snu noci svatojánské hraju už potřetí – a vždy jako řemeslník. Kolikrát jsi hrál ve Snu ty?

JS: Dvakrát. Protože v té již zmiňované inscenaci v NDM, ve které jsem původně pro nemoc být neměl, jsem nakonec dělal záskok – v řemeslnících pochopitelně. A teď je to podruhé. Ale já už mám za sebou dva Hamlety, dvě Komedie omylů, dokonce jsem hrál i stejnou postavu ve dvou různých inscenacích. Mně by ale zajímala jedna věc. Ty řemeslníky doplňují v naší inscenaci dvě postavy, které hrají herci z Divadla loutek – Ivo Marták a Matěj Petrák, který vlastně herec není.

VP: Já myslím, že řemeslníci jsou různí. Jeden umí to, druhý zase tohle, a všichni dohromady udělají moc. Takže myslím, že není důležité, odkud kdo pochází, důležité je, co umí. Já se tě ale chci zeptat, co tě čeká po prázdninách po této končící sezóně? V NDM by to měl být nějaký Shakespeare, Marná lásky snaha, tuším. Víš už, jestli tě v této inscenaci čeká nějaká role?

JS: Já myslím, že v té následující sezóně dostanou prostor hlavně mladší kolegové, a mám takovou tuchu, že si mě bude náš umělecký šéf a zároveň kmenový režisér šetřit pro představení Hoří, má panenko, kde bude koncepce taková, že bych měl být jeden z těch hlavních hasičů. Režírovat bude opět Tomáš Svoboda, který s námi v minulé sezoně připravil inscenaci Goldoni po ostravsku. Jinak myslím, že vzhledem k počtu mých inscenací, které jsou dost fyzicky náročné, a vzhledem k prodělanému covidu, bych si rád trochu odpočinul a sbíral fyzičku.

VP: To by mě zajímalo, jak se sbírá fyzička? Chodí se po lese? Nebo kam? Na horách něroste, v poli ju něseju…

JS: No tak třeba procházkami se psem. Protože pes musí ven třeba i dvakrát třikrát denně. Takže aspoň ty procházky. Musíme si uvědomit, že za dvacet dva let mi bude osmdesát, takže letí to.

VP: Juro, ale uvědomuješ si, že spolu hrajeme ve dvou inscenacích, které jsou na repertoáru NDM už jedenáct a deset let? Habaďůra a Donaha. Já už dnes tedy jen jako host, ale čekal jsi na začátku takovou životnost?

JS: To mě opravdu nenapadlo. A zároveň z toho mám samozřejmě radost, protože vím, že diváci mají ty inscenace rádi, a přestože je hrajeme tak dlouho, bývá skoro vždy vyprodáno. A to je taky dobře. Lidé se prostě chtějí bavit. Zvlášť v dnešní těžké době.

VP: Je to tak. Jeden anglický herec mi řekl, že britské publikum se na Shakespearovských komediích příliš nesměje. U nás je tomu díky skvělým, vtipným překladům, naštěstí naopak. Lidé se velmi bavili, když jsme hráli vlastně úplně první inscenaci v rámci ostravských LSS – Komedii omylů. Budou se diváci bavit také při sledování naší inscenace Snu noci svatojánské?

JS: Já věřím, že ano. Musím vyseknout poklonu právě překladatelům, jako byl pan Josek, nebo je pan Hilský. Oni musí vlastně sami nejprve pochopit humor, který je obsažen v originálu, ale protože je to humor, kterému se směje Angličan, tak potom také najít adekvátní humorné pojetí, kterému se bude smát i český divák. V naší inscenaci se diváci určitě bavit budou, čeká na ně spousta překvápek, která nebudeme blíže prozrazovat, ale budou tam také nečekané momenty, které, doufejme, diváci v předchozích inscenacích Snu nikdy neviděli.

JS: Která Shakespearova hra je nejzajímavější pro tebe?

VP: Já jich mám nejoblíbenějších víc. Ale dvakrát jsem hrál v Jak se vám líbí. A velmi mě oslovuje motiv moudrého šaška. V této hře se pak objevují dva takoví šašci. Jedním je Jacques a druhým Šašek samotný. Oba se vlastně doplňují. Asi tato hra patří k mým nejoblíbenějším. Musím ale přiznat, jak si teď začínám uvědomovat velkou zodpovědnost, protože Sen je podle mého názoru asi nejhranější Shakespeare. Po tragédiích Hamlet, Romeo a Julie nebo Macbeth. A stojím si za tím, že na každou z nových inscenací Snu noci svatojánské přijde divák a má právo ji vidět poprvé.

JS: A když jsme u těch tragédií, ty osobně máš raději dramatické role, nebo spíše komediální úlohy?

VP: Podle toho, na co mám chuť. Když je přehršel těch komediálních, tak člověk zatouží po nějaké vážnější a naopak.

