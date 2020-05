Slezské divadlo v Opavě bude hrát jako v první v kraji, známe i jeho program

Část letošní sezony se nuceně přehoupne do druhé poloviny roku, ale divadlo přece jen pozve své příznivce do hlediště ještě v květnu a červnu, a to jako první v kraji.

Snímky z akcí ve Slezském divadle v Opavě. | Foto: Deník / Markéta Stošková