Činohra Slezského divadla nabízí komedii Ještě jednou, profesore. Antonín Procházka ji napsal roku 2000 a premiéru měla další rok v plzeňském Divadle J. K. Tyla.

Martin Valouch (Ivoš) a Andrea Zatloukalová (Nataša). | Foto: se svolením Slezského divadla

Její současný děj se částečně vrací do 19. století a představuje rozdíly mezi tehdejším a současným způsobem života. Ústřední postavu Ivoše, profesora Univerzity Karlovy, ztvárňuje Martin Valouch jako pedagoga, zaměřeného na klasickou ruskou literaturu. Na milostné výboje se svou přidrzle atraktivní studentkou Katkou (Barbora Šebestíková) si netroufá a soužití s manželkou léty vyčpělo. Současnosti příliš nerozumí a před svízelemi svého profesního i soukromého údělu utíká do literatury a virtuální reality. Když mu speciální počítačový systém nabídne návštěvu jím určeného románu, zvolí si Vojnu a mír a hned má zaděláno na další maléry. Ten poslední vznikne po opakované návštěvě, kdy se do současnosti vrací nejenom Ivoš, ale s ním nečekaně i postavy románu Nataša Rostovová, její snoubenec Andrej Bolkonkij a služka Duňaša.

Se svým životem je nespokojená i jeho žena Ema, kterou Kamila Srubková představuje jako profesorku, učící pro změnu literaturu německou. V manželství ji ubíjí stereotyp, na hony vzdálený původnímu citu a ve snaze znovu ho prožít uhání s větším i menším úspěchem manželova kolegu Otu. Jakub Stránský ho divákům představuje jako jejího milence, stíhaného špatným svědomím ze zrady přítele a to je důvod, pro který jeho ženu chce a vlastně nechce.

Anna Bazgerová (Duňaša) a Martin Valouch (Ivoš).Zdroj: se svolením Slezského divadla

Ústřední hrdinku Vojny a míru Natašu, do které se Ivoš hned zamiluje, ztvárňuj Andrea Zatloukalová jako naivní dívku se sklonem začít si něco s každým přijatelným mužem, kterého jí osud přihraje do cesty. Hrabě Andrej Bolkonskij je v podání Michala Stalmacha drsným bojovníkem a smích publika právem vyvolává hostující Anna Bazgerová jako Natašina revolučně založená služka Duňaša. Při každé příležitosti zvedá ruku v pěsti s přáním: Carovi zmar!“. Když se však se svou paní ocitne v současnosti, je z ní natolik vyděšená, že změní názor. Opět zvedá ruku s pěstí, tentokrát však s přáním „Ať žije car!“

Komě manželky má Ivoš i dvě dospělé děti z prvního manželství. Asketický Libor (Jiří Hába) je psychologem lidí, postižených závislostmi a k otcovu překvapení i přítelem jeho nezvedené studentky Katky, z dcery Julie (Vladimíra Vokůrková), údajně pracující v blíže neurčené humanitární společnosti, se k Ivošovu úžasu vyklube prostitutka. Tři nevítaní návštěvníci z Vojny a míru se vracejí do svého světa v knize, ale Ivoš znovu pokouší dobrodružství při hledání lásky s velkým L.

Vrací se k počítačovému systému a chce jít do románu Profesionální žena. Omylem však skončí v kuchařce a v rajské omáčce, kterou Ema doma zrovna uvařila a s Liborem, Julií a Katkou si na ní pochutná. Komedie Ještě jednou, profesore, si nehraje na velké umění. Je příjemnou podívanou se spoustou drobných, autorem napsaných i zřejmě ještě aktuálně přidaných vtípků se závěrečným nevyřčeným varováním pro diváky: Pozor na rajskou omáčku, nevíte, co v ní jíte!