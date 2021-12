A my pro vás máme připraveno RODINNÉ VSTUPNÉ. Stačí mít štěstí v naší soutěži.

BLESKOVÁ SOUTĚŽ DENÍKU

Stačí, když nám do zítřka - do pátku 17. prosince 2021 do 14. hodiny - na e-mail veronika.konigova@denik.cz prozradíte:



JAKOU PÍSNIČKU SI U VÁS DOMA RÁDI SPOLEČNĚ ZPÍVÁTE?



Už se těšíme se na vaše odpovědi. Nezapomeňte připojit i své jméno a telefonní číslo. Výherce budeme kontaktovat ještě ten den - v pátek do 17. hodiny.

A tady malá "ochutnávka", co vás čeká, pokud se na vás usměje štěstí:

Zdroj: Youtube

Zdroj: Cinestar Opava

K TÉMATU

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali.

Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem - VÍCE ZDE.

Zdroj: Cinestar.cz

*Soutěž podléhá pravidlům soutěží pořádaných VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.