Opava - Vážení čtenáři, přinášíme vám soutěž o celkem pětkrát dva lístky na koncert Dana Bárty a Illustratosphere, který se uskuteční ve čtvrtek 5. března ve 20 hodin v Dolním Benešově.

Dan Bárta | Foto: DENÍK / Vlastimil Leška

Soutěžní otázka zní: Kolik členů má kapela Illustratosphere? Odpovědi zasílejte do 12 hodin do pátku 27. února, a to na e–mail anna.sotolarova@denik.cz, nebo formou SMS na telefon 737 571 583.

Nezapomeňte uvést jméno, příjmení a telefonní kontakt.