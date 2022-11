První cenu si odvezla německá varhanice Laura Schappa a v kategorii Improvizace zabodoval Polák Mariusz Koziel. Všichni uvedení laureáti vystoupili v sobotu 29. října v kostele sv. Vojtěcha na závěrečném Koncertu vítězů, kde si rovněž slavnostně převzali své ceny.

Dvaadvacetiletý Opavan Marek Lipka se jako jediný z českých soutěžících probojoval do finále a získal prestižní třetí cenu. Je studentem Pražské konzervatoře ve třídě rovněž opavského varhaníka a bývalého finalisty Petra Čecha. Svůj talent projevil už jako sedmnáctiletý varhaník, když se v roce 2017 stal vítězem polského Transgranicznego Konkursu Organowego. „Letošní úroveň soutěže byla, zvláště u 2. a 3. kola, přímo skvělá. Soutěžící měli vysokou úroveň a není divu, protože někteří laureáti mají za sebou už vavříny z dalších mezinárodních soutěží,“ konstatuje jeden ze zakladatelů soutěže, varhaník a hudební pedagog Jiří Čech.

Šestidenní soutěžní maraton rozezněli od 24. do 29. října účastníci ve věku od 17 do 31 let čtyřmi nástroji. První interpretační kolo odehráli účastníci na koncertních varhanách v sále opavské Knihovny Petra Bezruče, druhé se uskutečnilo na vzácném nástroji v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele, který je stylovou replikou barokních varhan 17. století, improvizátoři hráli na varhanách opavské konkatedrály a finále ve třetím, závěrečném interpretačním kole, mělo poprvé průběh na zrenovovaných varhanách opavského kostela sv. Vojtěcha. „Renovace tohoto nástroje se skutečně povedla a dovedla ho k dokonalosti. Stejného názoru byla i porota, která byla s úrovní těchto varhan velmi spokojena. Přímo nadšená byla hlučínskými varhanami, které zvukově i technicky odpovídají parametrům zahraničních soutěží,“ říká Jiří Čech.

Ten se radostí z kvalit varhan pro opavskou Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena netají. Je to pocta městu Opava, kterému tato soutěž přináší mezinárodní renomé. Ve světovém měřítku šíří perspektivní koncepční řešení soutěžních propozic s orientací na historicky poučenou dobovou interpretaci varhanní tvorby minulých století. Současně je však i centrem zachování a světové propagace varhanního odkazu patrona soutěže Petra Ebena.