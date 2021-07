Nosným tématem je pak refrén, kde poukazují na to, že ke štěstí mnohdy stačí voda, slova a písně a je důležité jen neztratit víru. “Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím, neber mi Sebe!”

Natáčení probíhalo v prostředí města Javorník, kde se Štěpán Kozub narodil a vyrostl. Spolu se Štěpánem Kozubem si ve videoklipu zahrála malá talentovaná Vanda Kamarádová a za kamerou stál Maxmilián Čuba.

Podívejte se na klip

Zdroj: Youtube

„Slova k písni jsme se Štěpánem napsali na jednom řeckém ostrově. Seděli jsme u moře a najednou jsem si začali povídat o tom, z čeho máme v životě strach, z čeho máme obavy a vznikl z toho text, který jsem pak doma ošatil do hudby”, vzpomíná Jiří Krhut.

A sám autor videoklipu Štěpán Kozub říká: „Celý vznik klipu k písni NĚKDY SE BOJÍM byl pro mě již od začátku velmi osobní. Snažil jsem se do klipu dostat své vzpomínky na jedno z ne příliš příjemných období. Vzhledem k tomu, že celá píseň se dá označit za jakousi modlitbu a prosbu o vyslyšení, chtěl jsem, aby i vizuální stránka věci nebyla prvoplánová a nabídla posluchači a divákovi v jedné osobě jakýsi přesah. Přiznám se, že herecky to nebylo vůbec snadné, ale pevně věřím že se věc podařila, a to hlavně díky skvělé partě lidí a kolegů, kterými se obklopuji“.