Letošní hudební festival Štěrkovna Open Music (27. až 29. července) na hlučínské Štěrkovně nebude jen o skvělé muzice. Hodně nabídne i komunitní zóna. Na co všechno se můžete těšit?

Součástí rodinné zóny Štěrkovny Open bude kromě programu pro děti také prezentace aktivit nejrůznějších institucí, spolků, firem, neziskových organizací či sportovních klubů. | Foto: se souhlasem Štěrkovna Open Music

Součástí LAMA home rodinné zóny na letošní červencové Štěrkovna Open Music bude kromě programu pro děti také prezentace aktivit nejrůznějších institucí, spolků, firem, neziskových organizací či sportovních klubů. Do komunitní části zóny se letos zapojily na dvě desítky subjektů. Každý chce nejen prezentovat své aktivity, ale také se zapojit do doprovodného programu festivalu. Tady máme malou ochutnávku.

Cirkus trochu jinak

Už tradičně se o hlavní náplň rodinné zóny postará Cirkus trochu jinak. Novocirkusové uskupení představí moderní akrobatickou show na teeterboardu v podání předních parkouristů a akrobatů The Gentlemen, žongléra Janu Hlavsu a novocirkusové představení Motýlí svět, který je bránou do miniaturního světa, kde i jablko ožije a kde umění létat je krásnou skutečností. V šapitó bude probíhat výuka cirkusových dovedností jako jsou chůze po laně, žonglování s míči, roztáčení hula hoop, roztáčení talířů, házení do klaunské hlavy, házení kruhem na cíl, kouloplocha, puzzle a obří tužky. Disciplíny jsou určené jak pro děti, tak i dospělé.

LAMA home

LAMA home je předním odborníkem na instalace fotovoltaiky pro domácnosti. Přijďte se přesvědčit o jejím profesionálním přístupu v rámci rodinné zóny na festivalu Štěrkovna Open Music. Prezentace bude speciálně navržena tak, aby rodiny mohly objevovat svět energetiky prostřednictvím interaktivních a zábavných aktivit. Děti i dospělí se budou moci dozvědět více o obnovitelných zdrojích energie a jejich využití.

Katedra environmentálního inženýrství HGF VŠB-TUO

Festivalové motto Trvale udržitelná zábava je všem z této katedry více než blízké, což potvrzuje environmentální zaměření převážně na ochranu životního prostředí a vodní a odpadové hospodářství. Pro návštěvníky bude připraven festivalový stánek se spoustou zajímavých ukázek včetně modelu proudění vody, který zaujme nejen malé, ale i velké návštěvníky. Ve stánku si prostě zájemci vyzkoušejí aktivity a soutěže s environmentálním zaměřením.

Festivalová O2 zóna

Na Štěrkovně Open Music bude poprvé. Nabídne dobití mobilního telefonu či bezplatné zapůjčení powerbanky, pomůže s nastavením telefonu a umožní dočerpat síly v O2 TV obýváčku nebo v O2 chill-out zóně. Možnost připojit se k 5G Wi-Fi bude samozřejmostí. Součástí stánku budou i soutěžní aktivity související s programem Sázej stromy.cz, například poznávačka plodů a listů, stromečkové pexeso a dřevěná skládačka. Díky posílení signálu od O2 v areálu festivalu si návštěvníci mohou užít zábavu naplno a bez problémů sdílet své příběhy rovnou z akce.

Zábava s evropskými fondy

Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Kde fondy EU pomáhají, představí hravým způsobem význam i přínosy evropských fondů a ještě něco navíc. Návštěvníci stanu budou mít možnost navštívit různá stanoviště, kde si vyzkouší své znalosti v zábavném kvízu, zatočí si kolem štěstí, zkusí svůj postřeh v pexesu a v neposlední řadě si budou moci prohlédnout pomocí virtuální reality, jak se Česká republika změnila díky evropským fondům.

Skupina škol PRIGO

je vzdělávací institucí s 30letou tradicí. Nepropásněte jedinečnou příležitost seznámit se se studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kteří se v rámci akce Štěrkovna Open Music budou věnovat dětem. Nabídnou jim mimo jiné airbrush tetování, popcornovač PRIGOCORN, omalovánky a spoustu dalších zajímavých aktivit.

Stromy pro planetu

Sázení stromů samotné klimatickou krizi nevyřeší, ale taková obnova světových lesů – ta může obrátit budoucnost světa k lepšímu. Mezinárodní organizace Plant-for-the-Planet už přes 15 let vede světové úsilí v navrácení ztracených lesních ekosystémů. Na festival dorazí mladí Ambasadoři organizace. Mluvit budou o klimatu, stromech, či budoucnosti. S dětmi budou dělat klimatické workshopy, tematické hry a cvičení. Dospělí mohou založit vlastní virtuální les.

ZUŠ a bublifuk

ZUŠ P.J. Vejvanovského v Hlučíně poskytuje umělecké vzdělání v našem regionu již 70 let. V současné době má čtyři obory. Na Štěrkovně Open Music má připravenou ochutnávku netradičních aktivit s hudbou. Návštěvníci mohou zahrát hudbu pro bublifuk nebo si vyrobit vlastní nástroj. Zájemci se mohou inspirovat upcyklací, vyzkouší si užití nejrůznějších přírodních materiálů a budou hledat kouzelné zvuky.

FC Hlučín: Dáme gól

Hlučínský fotbal letos slaví 100 let a vidět to bude i na Štěrkovně Open Music. Součástí prezentace domácího fotbalového klubu bude také menší aréna, kde si děti budou moci vyzkoušet různá dovednostní cvičení s míčem, případně si proti sobě zahrát 3 na 3.

Kulišárna

je nová dětská herna vytvořena skupinkou nadšených maminek z Bolatic. Festivalová herna nabídne malování na obličej a kreativní dílničku.

Město Opava a Opavská kulturní organizace

Pro návštěvníky LAMA home rodinné zóny přichystali naši partneři kromě nového merchandisingu Opavy s podtitulem Láska na celý život také různorodé aktivity pro děti v podobě soutěží o drobné ceny a krátkých animací.

ČPZP

Druhá největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v ČR bude vidět i na Štěrkovně Open Music. Ve stanu ČPZP umístěném v rámci rodinné zóny budou připraveny dětské dílničky a dočasné tetování na tělo AIRBRUSH.