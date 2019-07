Ostravský svátek hudby se blíží ke svému vrcholu. Sobotní večer patří opravdové legendě zpěváku Robertu Smithovi, jehož rozcuchaná image inspirovala filmovou postavu Střihorukého Edwarda. Se svou skupinou The Cure, nedávno už čtyřicetiletou, předvede čerstvý šedesátník, že někteří rockeři vůbec nestárnou.

Organizátoři festivalu Colours of Ostrava si mnou ruce. O návštěvě The Cure vyjednávali řadu let a nakonec to klaplo nejen v čase významného jubilea kapely, ale i u příležitosti osmnáctin ostravského klání. „Lepší dárek k našemu vstupu do dospělosti jsme si nemohli přát,“ raduje se ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Samotní The Cure se přitom vyznačují zvláštní směsí klukovství a dekadence. Jak pořadatelé vcelku trefně uvádějí, s Robertem Smithem se dá „stárnout bez pocitu, že budete mladým pro smích“.

Červená rtěnka a černé oční stíny patří k tomuto morbidně vytemněnému bolestínovi stejně jako pěna k pivu, ale fanoušci vědí i o té světlejší stránce všudypřítomné sebeironii a originálním mixu odkazů na muziku Davida Bowieho, Beatles či Jimiho Hendrixe.

Dnes jsou The Cure považováni za průkopníky post-punku a gothic rocku. Zároveň má ale frontman Smith punc regulérní pop star. Ovšem takové, která se nepodbízí a místo aby divákům běžela vstříc, počká si, až přijdou sami.

Vypočteno na minuty

Čas, který The Cure stráví v Ostravě, je přesně vymezený. Přiváží je soukromý tryskáč, krátce nato už budou řádit na pódiu a jakmile z něj slezou, zase odletí. Kapela nemá žádné zvláštní požadavky kromě toho, že jí musejí bedňáci na scénu postavit pár ledniček s vychlazenými nápoji.

Už v červnu mohli diváci ve vybraných kinech sledovat záznam show této skupiny z londýnského Hyde Parku. Na vystoupení The Cure je Ostrava dobře připravena.