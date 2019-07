Nedělním programem bude provázet moderátor Bořek Slezáček a v 16 hodin ho odstartuje Dechový orchestr Jablunkovanka s mažoretkami, Adolf Dudek si mezi 17. a 18. hodinou připraví malování pro děti, zazní také muzikálové a filmové melodie.

Významní obyvatelé si převezmou ocenění. Den pak následně zakončí travesti show. Vstup je zdarma. Souběžně s Anenskými slavnostmi bude v sále KD Bohuslavice probíhat výstava ke 100. výročí Římskokatolické farnosti Bohuslavice, a to v sobotu 27. července od 17 do 21 hodin, o den později od 16 do 21 hodin.