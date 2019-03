Uskuteční je každý poslední čtvrtek v měsíci od 16.30 hod. v prvním patře OC Breda & Weinstein, kde jsou prostory Slezské univerzity.

Přednáška na téma Transsexualita co to je a co s tím? je plánována už na dnešní den a povede ji Yvetta Vrublová z Ústavu ošetřovatelství.