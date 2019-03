V prostorách obecního domu ve Starých Těchanovicích bude v sobotu 23. března vonět slivovice.

Salašský košt slivovice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Od 18 hodin se zde totiž koná další ročník akce s názvem Košt slivovice a ovocných pálenek. Zájemci, kteří by se chtěli do klání o nejlepší destilát zapojit, musí své soutěžní vzorky přinést do středy 20. března na obecní úřad.