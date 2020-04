Online ochutnávka jarních aristokratických jídel

Co takhle vyzkoušet něco nového Online ochutnávka může být pro dnešek to pravé. Přesně to pro vás nachysali na Zámku Raduň.

První díl z cyklu historické gastronomie bude věnován jarním jídlům v aristokratickém prostředí.

Série videí, která vás vtáhne do děje poutavým povídám o autorce kuchařky z místního prostředí – šlechtičně Eleonoře Lichnovské – a zavede do nepřístupných prostor zámku Raduň a Hradec nad Moravicí. A hlavně vám předvedou tvorbu jednotlivých pokrmů, ať můžete vařit s námi

Jaké bude menu? Těšit se můžete na chřest, jarní bylinkovou polévku, telecí maso a samozřejmě nemůže chybět ani dezert!

K dobrému jídlu bezesporu patří také skvělé víno, i o tom si budeme povídat, s kým jiným než s Vaškem Müllerem.

Lahůdkou bude pak moderní gastro výzva. Jak si asi s historickými recepty poradí Petr Baier, jehož foodart znáte pod značkou Fully Belly?





Od 19.00 můžete zjistit více na: FB události Zámku Raduň