Pořadatelský tým Colours of Ostrava totiž na původní festivalový termín připravil dvě akce. Dnešní (středa 14. července) koncert finského elektronického hudebníka a producenta Axela Thesleffa. Na 15. až 17. července 2021 pak přesunul tradiční akci – showcase festival Czech Music Crossroads, který v sálech Dolu Hlubina nabídne poctu Ástoru Piazzollovi v podání Radka Baboráka a souboru Orquestrina, koncert Bratrů Orffů, zkrácená půlhodinová vystoupení domácích a zahraničních kapel (například Beata Hlavenková nebo Clarinet Factory) i debaty nad aktuálními hudebními a kulturními tématy.

„Letošní Czech Music Crossroads vzhledem k přesunu Colours of Ostrava plánujeme otevřít nejen pro odbornou veřejnost, ale také všem, kteří si chtějí po dlouhém období koronavirového půstu užít živé koncerty i příjemnou letní festivalovou atmosféru,“ řekla ředitelka Czech Music Crossroads Petra Hradilová.

Hlavními lákadly se stanou dva večerní koncerty. Ve čtvrtek 15. července představí naživo světově proslulý hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák se svým souborem Orquestrina poctu Ástoru Piazzollovi, nejslavnějšímu skladateli argentinského nuevo tanga, od jehož narození letos uplyne sto let.

„Jde o naprosto unikátní zpracování Piazzollových nejslavnějších skladeb. Jejich živelně energická, ale současně i lyricky zahloubaná interpretace povyšuje Piazzollovu mistrovskou kompoziční invenci na světovou úroveň. Jde o jednu z mála příležitostí slyšet Radka Baboráka a jeho soubor na pódiu v České republice,“ zdůrazňuje jeden z organizátorů Jiří Moravčík. Koncert je uváděn ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem.

V sobotu 17. července se do Ostravy po třech letech vrátí Bratři Orffové. „Neofolková kapela propojující ve své tvorbě elektroniku s intimním folkem a dadaistickými texty zahraje na ojedinělém koncertu průřez více jak dvacetiletou tvorbou,“ dodává Jiří Moravčík.

Vedle nich na showcasových půlhodinových koncertech vystoupí během tří dnů z České republiky Beata Hlavenková a Kapela Snů, Clarinet Factory, Tomáš Kočko & Orchestr, Hrubá hudba a Omnion, z Polska Orkiestra św. Mikołaja, Ciśnienie a Resina, ze Slovenska Barbora Botošová, Hrdza a Folk Band Pokošovci.

Celkem 7. ročník Czech Music Crossroads nabídne od 15. do 17. července 2021 v sálech Dolu Hlubina třináct koncertů a řadu debat a workshopů pro hlubší zájemce nejen o hudební problematiku. Program bude přístupný veřejnosti při dodržení všech aktuálně platných koronavirových opatření. Vstupenky a registrace na panelové diskuse, workshopy a speed dating probíhají na: https://crossroadsmusic.cz.

Hudební konference a showcasový festival Czech Music Crossroads vznikl v roce 2014 s cílem vždy před Colours of Ostrava představit hostům z celého světa kvalitní a přesahovou hudbu ze střední a východní Evropy v žánrech world music, folku, jazzu a nové akustické hudby. Pro letošní rok přislíbili svoji účast například lucemburský publicista Willi Klopottek, ředitel španělského festivalu Fira Mediterrània de Manresa Jordi Fosas, holandský kurátor festivalu Welcome to the Village Koen ter Heegde, dramaturgyně festivalu festival Todo Mundo Marija Vitas, ředitel marockého festivalu Visa For Music Brahim Elmazned, hudební publicistka a producentka slavného rádiového pořadu A World In London Sophie Darling, ředitelka významné estonské agentury JV-Promotion Juliana Volož, nebo vedoucí produkce slovinského festivalu Druga Godba Festival Dojrana Prokopieva.