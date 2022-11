Libor Hřivnáč je umělec s velmi širokým záběrem.Zdroj: se svolením Libora Hřivnáče

„Inspiroval mne Vladimír Preclík. V jeho pozůstalosti jsem našel věci, dokazující, že udělal něco podobného a to mne zaujalo i nadchlo. Přemýšlel jsem, co bych jako sochař mohl dát zhotovit malířům. S myšlenkou na komplexní výstavu, která by umělecké obory spojovala, jsem si pohrával tak dlouho, až dostala konkrétní obrysy. Napadlo mne udělat projekt Na jedné lodi. Na jednom břehu a protože je tak rozsáhlý, pokusil jsem se pro něj získat záštitu vlády. To se mi povedlo a letos bude úvodní výstava zaštítěna v rámci našeho předsednictví Evropské unii ministrem pro evropské záležitosti. V příštím roce bude dalších pět výstav zaštítěno Ministerstvem kultury a další budou uvedeny v roce 2024,“ přibližuje Libor Hřivnáč průběh svého projektu.

Živnostník roku: Opavsko má oceněnou floristku a pohybovou specialistku

Projekt má dvě části: Prostorovou část s názvem Na jedné lodi a část nástěnných maleb na dřevě s názvem Na jednom břehu. Podklady pro malíře i veškeré prostorové věci Libor Hřivnáč navrhl a částečně též autorsky vytvořil. Oslovení umělci je následně zpracovávají svým originálním i charakteristicky různorodým způsobem. Vzkazují, že všichni lidé na této zemi, ať jsou různých ras a národností, zdravých i postižených, všech různých pohlaví a všech znevýhodněných, žijí Na jednom břehu a jsou Na jedné lodi. Nad projektem, převzalo záštitu Ministerstvo kultury ČR a Úřad vlády ČR ho u příležitosti předsednictví ČR Evropské unii zařadil ho do seznamu oficiálních kulturních akcí. Výstava získala právo užívat vládní logo.

Inspiraci autorovi poskytl jeho přítel, sochař, malíř a řezbář Vladimír Preclík.Zdroj: Alexandra Dekanová

Sochař, fotograf, básník a galerista Libor Hřivnáč dostal kulturu do vínku. Jeho otec Jiří vyučoval na ostravské Pedagogické fakultě a je autorem povídkových vzpomínek na známé osobnosti i na obyvatele jeho obce. Syn, kterého vedl k fotografování a ke kompozici, měl od dětství silný citový vztah ke kamenům, ze kterých vytváří své plastiky. „Jejich modely si nedělám z hlíny. Prostě u kamene jen sedím tak dlouho, až mi sám dá vědět, co z něho vznikne,“ říká Libor Hřivnáč. Své olejomalby tvoří především v zimních měsících a zachycuje v nich své pocity a dojmy. Jeho prvotinu Sám mezi lidmi doplnil kresbami jeho přítel Pavel Charousek, druhá sbírka Jako mlhu ji rozfoukal vítr výtvarně doplnil syn Jaromír.