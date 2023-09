Ústřední postavou je mladý výtvarník Brindsley, který spolu se svou dívkou Carol očekává dvě pro něj důležité návštěvy - multimilionáře Bambergera, který může projevit zájem o některé z jeho extravagantních děl a otce Carol, plukovníka Melkerta, který má schválit dceřinu volbu.

Chce na něj udělat dojem a proto si do skromně zařízeného bytu půjčí věci z bytu svého dočasně nepřítomného souseda Harolda. Z očekávání se mu však splní jediné a to naplnění Murphyho zákona o tom, že se zaručeně pokazí všechno, co se pokazit dá. V domě vypadnou pojistky, kromě dvou očekávaných návštěvníků přicházejí do bytu i ti nečekaní a na maléry je rázem zaděláno. Divák vidí na rozsvíceném jevišti všechno, kdežto aktéři jsou v tu chvíli ve tmě a nevidí nic.

Inscenace začíná tím, že diváci slyší z tmavého jeviště úvodní dialog Brindsleyho a Carol, naznačující, že probíhá za plného světla. Jakmile dojde k výpadu světla, situace se změní. Jeviště se pro ně rozsvítí, kdežto postavy se ocitají ve tmě. Tím je nastartovaná sada komických situací, vyžadujících velkou dávku režijního vkladu i hereckých schopností. Důraz je kladený hlavně na pohyby účinkujících, které bývají ve tmě hodně nejisté. Daniel Volný představuje Brindslyho jako bohéma, usilujícího o úspěch i o klidný život s velmi jednoduchou Carol, která je opakem jeho bývalé temperamentní milenky Cley. Andrea Zatkoukalová jako Carol ztvárňuje hezoučkou a otcem rozmazlovanou dívenku ve stylu dobře vychovaných dívek z doby Stepfordských paniček, čemuž odpovídá i její oblečení. Dotváří ji nepříjemným hlasovým „ječákem“ a snahou myslet za všech okolností co neméně.

Martin Valouch má svého plukovníka Melketta nasměrovaného k jedinému projevu – despotickému přístupu ke každé situaci a nekritickému vztahu ke své milované dcerce Carol. Kamila Srubková je takříkajíc až do morku kostí dokonalou staropanenskou sousedkou Furnivalovou, nebránící se alkoholu ani kontaktům s muži. Rozpor mezi chováním ve tmě a na světle je nejmarkantnější u Brindsleyho souseda a kamaráda Harolda.